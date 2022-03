Rinitis: seis mitos y realidades sobre esta condición alérgica

La rinitis no tiene cura: Verdadero, hasta el momento no se conoce una cura para esta particular condición, aunque los tratamientos para aliviar los síntomas suelen ser muy efectivos. En algunos casos, dependiendo de la intensidad, se puede recomendar el uso de antihistamínicos y corticoides tópicos que son fármacos que sirven para reducir o eliminar los efectos que producen las alergias.