Sarro en los dientes: la planta medicinal que ayuda a reducir la placa dental

La paca dental no solo aparece a causa de una mala higiene, también por seguir hábitos como fumar, consumir alcohol en exceso, consumo excesivo de café y predisposición genética.

El sarro es una de las afecciones dentales más comunes. La aparición de la placa bacteriana puede asociarse con diferentes enfermedades bucales como mal aliento y caries, además de ocasionar un mal aspecto en la persona.

Combatir el sarro no es una tarea difícil, pero sí requiere una correcta higiene dental, visitar frecuentemente al dentista y usar algunos remedios caseros que ayudan a controlar la producción de cálculos.

El sarro dental puede aparecer por falta de higiene. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Conviene destacar que la placa dental no solo aparece a causa de una mala higiene, también por seguir hábitos como fumar, consumir alcohol en exceso, consumo excesivo de café y predisposición genética. Aunque este puede, incluso, aparecer cuando no se practica un correcto cepillado, este puede encontrarse en los bordes de las encías o espacios interdentales donde no llega el cepillado.

¿Cuáles son las consecuencias del sarro?

La acumulación bacteriana en la boca puede:

Afectar la integridad del diente, dejándolo vulnerable a la aparición de caries dental (que puede dañar el nervio dental e incluso provocar la pérdida de la pieza).

Alterar la salud de las encías, provocando sangrado e infecciones.

Generar enfermedades periodontales, tales como gingivitis (que afecta los tejidos blandos, encías) y la periodontitis (piorrea, que cursa inflamación y sangrado de las encías.

¿Cómo prevenir la aparición de sarro?

Correcta Higiene Bucal

De acuerdo con el portal clinicalopezdental.com, “la mejor forma de evitar la aparición de sarro, es la prevención ósea implementando hábitos adecuados de higiene bucal”.

Estos son:

Cepillarse los dientes después de cada comida, o por lo menos en 2 ocasiones al día, por espacio de 2 min aproximadamente.

Terminar el cepillado con el limpiado de la lengua y el interior de las mejillas.

La persona debe cepillar los dientes todos los días y cambiar el cepillo cada tres meses. - Foto: Getty Images

El uso de un adecuado cepillo dental (con cerdas suaves o medias), y su frecuente repetición (cada 3 meses)

El uso del hilo dental o cepillo interdental 1 vez al día

El uso del enjuague bucal 1 vez al día

Acudir al odontólogo cada 6 a 12 meses, para una revisión completa. En el caso de aplicar procedimientos de profilaxis, para pacientes con enfermedades periodontales cada 4 a 6 meses, y como rutina de control cada 8 a 10 meses.

Remedios Caseros que ayudan a disminuir la aparición de sarro

La clinicacervera.es destacó algunos remedios que permiten incrementar la higiene bucal, algunos de ellos son:

Bicarbonato de sodio

De acuerdo con la Clínica Cervera, “el bicarbonato puede combinarse con limón o sal, para reforzar la higiene dental y combatir el mal aliento”, además de aclarar la dentadura.

Antes de usar bicarbonato de sodio, se recomienda consultar con un odontólogo. - Foto: Getty Images

Ingredientes:

1 cucharada de bicarbonato de sodio 1 cucharada de sal Agua.

Procedimiento:

Mezclar en un recipiente bicarbonato con sal hasta que se forme una pasta, luego mojar el cepillo dental e introducir en la mezcla, entonces realizar el cepillado en la forma acostumbrada, sobre todo en las zonas donde detecte mayor presencia de sarro. El proceso debe realizarse 2 veces al día.

Limón

El portal ceodontomed.com destacó que “esta fruta posee propiedades blanqueadoras y antibacterianas. Por ello, es recomendable enjuagarse bien la boca luego de aplicarse (antes de exponerse al sol), y tener en cuenta que el limón puede debilitar las piezas dentales, por ello solo se recomienda su uso 1 vez por semana (preferiblemente antes de dormir)”.

Ingredintes:

½ limón (jugo) ½ taza de agua tibia.

Procedimiento:

Llenar un recipiente con agua tibia y agregar el jugo de limón. Mezclar y proceder a realizar buches. Luego enjuagar la boca con agua tibia, para que no quede el sabor ácido.

Perejil

Esta planta ayuda a combatir el sarro, y se puede usar de la siguiente manera:

1 manojo de perejil (20 gr) 1 cucharada de agua

Lavar y picar en trocitos las hojas de perejil, luego combinarlos con el agua hasta crear una masa homogénea. Aplicarla sobre los dientes durante un lapso de 5 minutos. Remover la mezcla y lavar los dientes con agua tibia.