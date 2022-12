Según estudio, los hombres lloran más por fútbol que por amor

No solo en época de Mundial se evidencian emociones que brotan a flor de piel, ya que son constantes en quienes son seguidores —por ejemplo— del fútbol. Ejemplo de esto fue el paso a la final del Mundial Qatar 2022 de Argentina y/o cuando Messi se despidió del Barça.

El artículo publicado por Frontiers in Psychology, titulado “Las creencias sobre las emociones están vinculadas a las creencias sobre el género: el caso del llanto de los hombres en los deportes competitivos”, presidido por Heather J. MacArthur, asegura que aunque en un contexto social siempre se ha mencionado que los hombres no lloran, determina que sí lo hacen en momentos relacionados con los deportes o cualesquiera en que se observen masculinos, mas no femeninos.

Es decir que a los hombres se les dificulta llorar en entornos femeninos, pero es más probable que lo hagan viendo un partido de su equipo preferido o de cualquier otra competencia que consideren masculina.

Según el autor del artículo, un análisis de dos estudios concluyó que los hombres se sienten más propensos a llorar en contextos deportivos porque es allí en donde se considera “aceptable” hacerlo.

Por otro lado, el sitio Psicologa.co afirma que los hombres también se ven afectados por una bajo autoestima, lo que puede provocar una profunda tristeza, y, por ende, lágrimas como señal de esto; incluso experimentar depresión.

“Los hombres con depresión pueden sentirse muy cansados y perder el interés en el trabajo, la familia o sus aficiones o pasatiempos. También pueden tener más dificultad para dormir que las mujeres que tienen depresión. A veces sus síntomas de salud mental parecen ser problemas físicos”, señala la National Institute of Mental Health (NIH).

Foto: referencia sobre depresión. - Foto: Getty Images

La Clínica Mayo define la depresión como “un trastorno emocional” que puede abrumar a una persona invadiéndola de tristeza, provocando en ella una dificultad para llevar a cabo diferentes actividades, influyendo en sus pensamientos, sus sentimientos y su comportamiento.

Es importante entender que la depresión no solo es una tristeza que aparece y desaparece, sino que cuando una persona es diagnosticada con ella, necesita estar bajo la supervisión de un terapeuta y un tratamiento.

¿Por qué lloramos?

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, precisa que “el llanto es una respuesta emocional a una experiencia o situación de sufrimiento. El grado de su angustia depende de los niveles de desarrollo y de las experiencias previas”.

Por su parte, en el portal La Mente es Maravillosa, la psicóloga Valeria Sabater precisa que los hombres han sido discriminados por mucho tiempo a la hora de expresar sus sentimientos, y múltiples son los estudios que respaldan que son igual de emocionales que las mujeres.

Foto referencia sobre llanto. - Foto: Getty Images

De este modo, la organización ARRP da a conocer algunos beneficios para la salud física y mental que tiene llorar.