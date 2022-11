Señales de que el tabique está desviado y necesita cirugía

Si una de las fosas nasales es más grande que la otra, puede ser uno de los varias señales del tabique desviado. De acuerdo con la Clínica Mayo, esto “ocurre cuando la pared delgada entre las fosas nasales se desplaza hacia un lado”.

Es entonces que cuando la desviación se considera grave, puede complicar la respiración porque bloquea el aire que pasa por la fosa debido a “la inflamación de los tejidos que recubren la nariz o por ambos”, precisa.

Aunque la entidad de salud americana menciona que los medicamentos pueden desinflamar, un tabique desviado necesita de cirugía.

Las señales a destacar tras esta deformidad del tabique son:

Dolor en la cara

Ronquidos

Dormir hacia un lado, es decir, el que permita una mejor respiración

Dificultad para respirar

Sangrados nasales

Fosas nasales de diferente tamaño

Las causas de un tabique nasal desviado

Una de las causas más comunes de la desviación del tabique es por una deformación, ya sea como factor genético, es decir, cuando el feto se encuentra en desarrollo. Sin embargo, las más destacables son las lesiones en la nariz, ya sea por la práctica de un deporte, un accidente, o quizá, tras un parto.

Foto referencia sobre nariz. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La entidad asegura que con el paso de los años, es decir, con el envejecimiento, la estructura nasal se ve afectada, y por ende, su desviación. Es entonces que tener un tabique desviado tiene como consecuencia una baja calidad en el sueño, provocando insomnio, sequedad en la boca, y/o dificultad para respirar.

Para prevenir una desviación del tabique nasal no es posible, sin embargo, se puede reducir las posibilidades de riesgo, como el uso del cinturón cuando se moviliza en un vehículo para evitar graves lesiones tras posibles accidentes, y/o de elementos que cubran el cuerpo en deportes de contacto.

¿Cuáles son las cirugías para corregir el tabique nasal desviado?

El portal de Salud 180 menciona que lo primero que se debe hacer para corregir el tabique desviado es tratar los síntomas; sin embargo, a consideración de un médico se debe proceder a una cirugía, y no una rinoplastia, sino una septoplastia.

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, describe la septoplastia, como una “cirugía que se lleva a cabo para corregir cualquier problema en el tabique nasal, la estructura en el interior de la nariz que separa la nariz en dos cámaras”.

La entidad precisa que la cirugía dura alrededor de 1 a 1 hora y media, y según sea el caso, la anestesia es general o local.

Foto referencia sobre nariz. - Foto: Getty Images

Los riesgos que se pueden presentar tras la operación son sangrados, infecciones, y hasta reacciones a los medicamentos prescritos. No obstante, es posible que la nariz no tenga un aspecto simétrico o que la cicatrización no sea la mejor.

¿Qué es la rinoplastia?

En el caso de la rinoplastia, la Clínica Mayo, explica que es una cirugía “en la que se modifica la forma de la nariz”, que, según la entidad, se pretende no solo darle forma sino mejorar la respiración.

Para la realización de la cirugía se necesita someterse a un previo cuidado en la alimentación y la restricción del consumo de medicamentos como el ibuprofeno. Además, evitar el cigarrillo porque este obstruye la rehabilitación, y por ende, la cicatrización.

Una vez realizada la operación, muchas son las indicaciones que el médico precisará, entre los que se encuentran: evitar ejercicios intensos, tener una alimentación rica en frutas y verduras que tengan fibra y contrarresten el estreñimiento, ya que esta afección provoca un esfuerzo para evacuar, y no es favorable para la recuperación.