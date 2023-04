Síntomas en los pies de que se tiene el azúcar muy alto

La glucosa es la principal fuente de energía del cuerpo humano. Aunque es importante para el organismo, tener niveles altos en la sangre puede ser perjudicial y causar complicaciones graves de salud.

Los niveles altos de glucosa pueden provocar prediabetes o diabetes, que es una enfermedad crónica, la cual puede causar ceguera, insuficiencia renal, entre otras afecciones.

Los altos niveles de glucosa en la sangre pueden ser nocivos para la salud. - Foto: Getty Images

Con el paso del tiempo estos niveles altos pueden causar afectaciones a diferentes partes del cuerpo, como los pies.

“Los problemas en los pies son comunes en personas con diabetes. Pueden ocurrir con el tiempo cuando los niveles altos de azúcar en sangre dañan los nervios y los vasos sanguíneos de los pies. El daño a los nervios, llamado neuropatía diabética, puede provocar entumecimiento, hormigueo, dolor o pérdida de sensibilidad en los pies”, explica MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Pie diabético - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cuando los niveles altos de azúcar afectan los pies, las personas pierden la sensibilidad. Por eso no pueden sentir dolor. Al no sentirlo, pueden tener cortes, ampollas e infecciones, las cuales ni siquiera sienten. Al no ser tratadas oportunamente pueden convertirse en úlceras y causar complicaciones graves de salud.

“Tener una infección y un flujo sanguíneo deficiente puede causar gangrena, en la que el músculo, la piel y otros tejidos comienzan a morir. Si tiene gangrena o una úlcera en el pie que no mejora con el tratamiento, es posible que se necesite una amputación. Esta es una cirugía para cortar dedos, el pie o parte de la pierna que resultan dañados. Este procedimiento podría salvarle la vida al evitar que se propague una infección grave”, agrega la Biblioteca.

Se debe consultar a un doctor en caso de observar cambios en la piel del pie. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Es importante que en caso de presentar cambios en la piel de los pies se consulte a un doctor para recibir un diagnóstico oportuno. Cuando se presentan estas afecciones en los pies es porque la diabetes está en una etapa avanzada.

“La neuropatía diabética es una complicación grave de la diabetes que puede afectar hasta el 50 % de las personas con diabetes. Es posible prevenir la neuropatía diabética o reducir su progreso con un control constante de la glucosa sanguínea y un estilo de vida saludable”, apunta Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Algunos de los síntomas que pueden advertir sobre diabetes incluyen los siguientes:

Más sed de lo habitual.

Micción frecuente.

Pérdida de peso involuntaria.

Presencia de cetonas en la orina. Las cetonas son un producto secundario de la descomposición de músculo y grasa que ocurre cuando no hay suficiente insulina.

Sensación de cansancio y debilidad.

Sensación de irritabilidad u otros cambios en el estado de ánimo.

Visión borrosa.

Llagas que tardan en cicatrizar.

Infecciones frecuentes, como en las encías, la piel o la vagina.

En caso de presentar cualquiera de estos síntomas se recomienda consultar a un doctor para recibir un diagnóstico profesional adecuado y un tratamiento oportuno.

Tipos de diabetes

Existen diferentes tipos de diabetes:

Diabetes tipo 1: este tipo de diabetes es la menos común. Se puede presentar en cualquier edad, pero la suelen padecer, por lo general, niños, adolescentes o adultos jóvenes. Se caracteriza por una producción deficiente de insulina, el cuerpo no produce o produce en cantidades mínimas.