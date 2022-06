Suplementos de calcio: ¿cómo afecta a la salud del corazón?

Es común que hoy en día las personas tomen suplementos para mejorar su salud, debido a que con el paso de los años algunos minerales y proteínas se dejan de producir en el cuerpo. En ese sentido, son frecuentes los suplementos de calcio que se toman para tratar o prevenir enfermedades de los huesos.

Es por esa razón que, para evitar posibles fracturas o afectaciones al hueso, expertos han señalado que existen vitaminas que ayudan especialmente a la absorción del calcio, además, hacen hincapié en verificar el estado de los huesos, pues enfermedades como la osteoporosis suelen ser silenciosas.

En la mayoría de ocasiones, las personas se dan cuenta de que padecen esta enfermedad porque se fracturan alguno de los huesos de su cuerpo. “Un examen de densidad mineral ósea es la mejor manera de controlar la salud de sus huesos”, explican.

En ese sentido, los factores de riesgo de padecer esta enfermedad son:

El envejecimiento, proceso natural que todas las personas tendrán que enfrentar el algún momento de su vida.

Ser de talla pequeña y delgada.

Antecedentes familiares de osteoporosis.

Tomar ciertos tipos de medicamentos.

Ser mujer de raza blanca o asiática.

Tener baja densidad ósea.

A pesar de que los suplementos son beneficiosos para la salud, el portal especializado en salud, Mayo Clinic, señaló que existen estudios que apuntan a que los suplementos de calcio aumentan el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, especialmente en mujeres posmenopáusicas.

Por ello, se resalta la necesidad de acudir a un médico antes de consumir algún tipo de medicamento o suplemento, ya que cada cuerpo funciona de manera diferente.

No obstante, la misma publicación señaló que hacen falta más estudios para concluir el porcentaje en el que se pueden presentar dichos efectos adversos por el consumo de dichos suplementos.

Por otro lado, los expertos aseguraron que el consumo de alimentos ricos en calcio como las verduras de hoja verde y los lácteos no generan ningún tipo de riesgo para la salud y que, de hecho, se deben seguir consumiendo para aportar vitaminas y proteínas al cuerpo.

¿Qué alimentos aportan calcio de manera natural?

El calcio es necesario para que los músculos puedan moverse y los nervios transmitan los mensajes del cerebro a las diferentes partes del cuerpo humano.

Este mineral no es producido por el organismo, por lo tanto, debe obtenerse a través de alimentos o suplementos. “Si usted no consume suficiente calcio en su dieta o si su cuerpo no absorbe suficiente calcio, los huesos se pueden debilitar o no crecer apropiadamente”, explica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Algunos de los alimentos que son fuente de calcio incluyen:

Leche.

Queso.

Helado.

Hortalizas de hoja verde, como las espinacas y la col rizada.

Salmón.

Sardinas (con espinas).

Tofu.

Yogur.

Los Institutos Nacionales de Salud señalan la cantidad de calcio de varios alimentos:

Avena enriquecida, 1 paquete: 350.

Sardinas, enlatadas en aceite, con espinas comestibles 3 oz (85 g): 324.

Queso cheddar, 1½ oz (42 g), rayado: 306.

Leche, descremada, 1 taza: 302.

Batido de leche, 1 taza: 300.

Yogur, natural, descremado, 1 taza: 300.

Frijoles de soja, cocidos, 1 taza: 261.

Tofu, firme, con calcio, ½ taza: 204.

Jugo de naranja, enriquecido con calcio, 6 oz (170 g): 200–260 (varía).

Salmón, enlatado, con espinas comestibles, 3 oz (85 g): 181.

Pudín, instantáneo (chocolate, banano, etc.), hecho con leche de 2%, ½ taza: 153.

Frijoles cocidos, 1 taza: 142.

Queso fresco (cottage), 1% de grasa, 1 taza: 138.

Además, de acuerdo con los expertos, el requerimiento de calcio es diferente para cada persona. En ese sentido, afirmaron que estos son los valores para las diferentes edades: