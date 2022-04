Té de canela: cuatro formas de prepararlo para perder peso

El té de canela es uno de los más apetecidos en las cafeterías y en la mayoría de los hogares. Su exquisito saber y aroma lo convierten en un acompañante ideal para las comida, las onces o los desayunos. Además, la canela es el ingrediente principal en el té de chai y el té de especias muy populares actualmente.

Sin embargo, son pocos los que conocen sus beneficios para la salud. En concreto, es una especia aromática que se destaca por sus propiedades medicinales, caracterizándose por ser antiinflamatoria, antioxidante, antimicrobiana, antifúngica y anticancerígena, según el portal especializado en salud, Tuá Saude.

Un estudio publicado por el Journal of the American College of Nutrition en 2018 evidencio que el consumo de un extracto de canela redujo significativamente la inflamación y los síntomas clínicos en personas con artritis reumatoide.

También otro estudio publicado en Clinical Nutrition encontró que la suplementación con canela ayudó a mejorar el índice de masa corporal, grasa corporal, insulina y niveles de colesterol.

La canela tiene propiedades que resultan ser antioxidantes, antiinflamatorias, digestivas e hipoglucémicas que reducen el apetito. Foto: GettyImages. - Foto: Foto Gettyimages

La nutricionista Tatiana Zanin afirma que la canela, es rica en mucílagos, gomas, resinas, cumarinas y taninos, propiedades que resultan ser antioxidantes, antiinflamatorias, digestivas e hipoglucémicas que ayudan a disminuir el apetito y a controlar los niveles de azúcar en la sangre.

Además, la canela tiene propiedades carminativas, eso quiere decir que ayuda a reducir los gases en el estómago, por esta razón es considerada ideal para adelgazar:

Té de canela

Ingredientes:

4 palos de canela.

Goticas de limón al gusto.

1 litro de agua.

Preparación:

Colocar los ingredientes en una olla y dejar hervir durante unos 10 minutos.

Retirar los palitos de canela, exprimir unas goticas de limón y beberlo tibio.

Consumir 3 tazas al día antes del desayuno, almuerzo y cena.

Té de canela y té negro

Ingredientes:

1 bolsa de té negro.

1 rama de canela.

250 ml de agua caliente.

Miel o edulcorante.

Preparación:

En una taza agregar la rama de canela y agua hirviendo, dejar en remojo por 10 minutos.

Adicionar la bolsita de té negro por dos minutos y luego retirar junto con el palito de canela.

Endulzar al gusto.

Té de canela y hojas de té verde

Ingredientes:

1 cucharadita de de hojas sueltas de té verde (sustituye por las bolsas de té si lo prefieres)

1 rama grande de canela.

10 onzas de agua caliente.

Edulcorante (opcional).

Preparación:

Poner a hervir el agua, luego agregar el palito de canela y las hojas de té verde de 5 a 8 minutos.

Retirar las hojas y el palito de canela.

Endulzar con aditivos como el zumo de limón o miel.

Té de canela, piña y jengibre

Ingredientes:

Cáscara de piña.

Canela en polvo o en rama (si es en polvo se recomienda agregar no más de 2 cucharaditas).

Agua.

Jengibre (opcional).

Prepara ración:

Hervir las cáscaras de piña en un litro de agua.

Agregar un par de cucharadas de canela.

Una vez agregados todos los ingredientes, apagar el fuego y dejar que la mezcla repose durante unos minutos.

Cuando se haya enfriado, colar el líquido resultante para obtener un té.

Recomendación: después de colar las infusiones mencionadas anteriormente, se pueden almacenar para tomarlas a lo largo de la semana. Es posible consumir uno o dos vasos al día. No se recomienda tomar más de 3 o 4 días por semana, preferiblemente intercalados.

Cabe recordar que, estas deben ir acompañadas de una buena alimentación y ejercicio moderado. Este tipo de tés pueden ayudar a adelgazar, pero no son milagrosos.