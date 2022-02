Temblores en las manos: por qué ocurren y cuándo preocuparse

Los temblores de las manos se pueden dar por movimientos involuntarios no severos, pero no siempre se trata de la misma complicación, ¿cómo prevenirse?

Las manos son una de las partes del cuerpo más funcionales para realizar movimientos en las actividades del día a día. De su mantenimiento y salud depende su agilidad, pero, en ocasiones, las puntas de las extremidades superiores tienden a temblar.

Teniendo en cuenta información suministrada por el sitio web Bienestar180, todos los sujetos experimentan en algún momento de la vida un temblor de mano por el frío, la ingesta de alcohol o una enfermedad leve de congestión. Sin embargo, existen otras causas que deben ser atendidas, pues podría tratarse de complicaciones más severas.

Los temblores o movimientos involuntarios pueden aparecer en varias zonas del cuerpo, pero las manos suelen adquirir mayor protagonismo. De acuerdo con el citado portal, las emociones y la salud son los principales factores de este síntoma.

Por su parte, Medlineplus, blog de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), explica que a pesar de que, en un primer instante, un temblor de manos es normal, el aval de especialistas determinan que la fatiga, estrés, ira, miedo, cafeína y tabaquismo, suelen ser las variables más comunes de riesgo.

Sumado a esto, el consumo de medicamentos, estupefacientes y el exceso de alcohol pueden incrementar los movimientos involuntarios de las extremidades. Además, la hipoglucemia, debilidad muscular y envejecimiento, pueden causar temblor, asegura Bienestar180.

Personal médico tratando de controlar el temblor de manos provocado por un nerviosismo incontrolable. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Los casos más extremos que pueden entrometerse en el bienestar del organismo son trastornos que comprometen al cerebro, sus nervios y movimiento, tumor cerebral, esclerosis múltiple, mal de Parkinson y accidente cerebrovascular. Si de un momento para el otro los temblores no son controlados, es el momento para que la persona se preocupen y asista rápidamente al doctor, señalan fisioterapeutas especializados.

Por otro lado, se estima que las acciones involuntarias relacionadas con el temblor de manos pueden ser por causas de tipo genético y hereditario, estas dependen del sistema de cada sujeto y sus advertencias son mínimas.

Preocupación por el temblor de manos

Si bien es cierto que los movimientos en las manos son usuales, los signos pueden variar y al ver que la salud se está viendo comprometida lo mejor es adquirir un dictamen médico. No obstante, Bienestar180 dice que si los temblores no impiden realizar las tareas diarias no debe existir preocupación alguna.

Para los médicos y expertos del Hospital Universitario Stony Brook, principal centro académico de ciencias de la salud en Long Island, los temblores de manos tienen categorías y si estos han llegado hasta el punto en el que la persona no puede ejecutar sus labores diarias, el problema debe ser evaluado por neurólogos.

La doctora Hanna Czarkowska comparte un término catalogado como el “trastorno del movimiento” y argumenta que “se refiere a un problema cerebral que causa movimientos anormales aumentados, reducidos o lentos. Puede hacer que sus extremidades se pongan rígidas y lentas o tiemblen, o que sus músculos se contraigan cuando no lo desee”.

En adición, la miembro del Centro de desórdenes de movimiento y Parkinson de Stony Brook dice que existen varios tipos de trastornos de movimiento, como:

PAG, enfermedad de Parkinson y otros trastornos similares que pueden provocar que las extremidades superiores tiemblen cuando el organismo está en reposo, causan rigidez y lentitud de movimientos. que pueden provocar que las extremidades superiores tiemblen cuando el organismo está en reposo, causan rigidez y lentitud de movimientos.

Temblor esencial, el cual se trata de una serie de movimientos que se efectúan rítmicamente.

Distonía que causa movimientos involuntarios de torsión o giro.

Enfermedad de Huntington, que produce un movimiento incontrolado de los brazos, piernas, cabeza, cara y parte superior del cuerpo.

Todo esto sugiere que, aunque los temblores pueden llegar a no ser tan frecuentes, si se acompañan de síntomas como dolor de cabeza, debilidad, movimientos anormales de la lengua u otros incontrolables, puede tratarse de un caso grave y de atención prioritaria, advierte Bienestar180.