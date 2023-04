Triglicéridos altos: cuatro infusiones para reducirlos

Los triglicéridos son un tipo de grasa en el cuerpo que viajan a través de la sangre en partículas redondas denominadas lipoproteínas. En niveles óptimos, este lípido es una de las principales fuentes de energía, pero cuando los niveles son altos, es un detonante de distintas enfermedades.

Las personas que llevan una dieta alimenticia cargada de azúcares, carbohidratos, grasas saturadas y que consumen con frecuencia alcohol, son más a propensos a presentar incrementos de los niveles de triglicéridos en la sangre.

Con respecto a los síntomas que se pueden presentar cuando una persona está sufriendo de triglicéridos altos, el portal Cigna recalcó que estos no eran comunes, ya que esta afección se detecta cuando se realizan exámenes de sangre, sin embargo, si se afirmó que cuando el alza de triglicéridos se da por cuestiones genéticas, entonces las personas pueden llegar a desarrollar pequeños depósitos de grasa debajo de la piel, lo que comúnmente se conoce como xantomas.

“Los xantomas son unos tumores benignos pequeños o levantamientos de grasa (ésteres de colesterol) que se sitúan alrededor de los párpados, regularmente cerca del lagrimal”, aseguró el portal Gastrolab Web, agregando que estos también se pueden presentar en otras partes del cuerpo.

También se explicó que la acumulación de grasa abdominal también es otro de lo síntomas que pueden llevar a detectar los triglicéridos altos. Aunque también se puede presentar en otras partes del cuerpo, esta se caracteriza por un exceso fuera de lo normal de grasa.

El tercer síntoma que sería clave para determinar si una persona puede estar sufriendo de esta afección son las manchas en la retina, según indica el portal mencionado. Ya que normalmente la retina tiende a ser blanca, cuando esta cambia de color y se forman manchas irregulares.

Los triglicéridos son importantes en el mantenimiento de la salud, siempre y cuando sus niveles estén saturados por debajo de los 150 mg/dL. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Las afecciones de salud que más se desarrollan en los individuos que tiene altos los niveles de este lípido son la resistencia a la insulina, obesidad, pancreatitis, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Los expertos aseguran que la alimentación es la mejor manera de combatir esta afección.

Señalan que se debe aumentar el consumo de alimentos ricos en ácidos grasos como el aguacate, el aceite de olvida, los pescados azules, granos integrales, entre otros.

No obstante, una buena alimentación debe estar acompañada de ejercicio e infusiones naturales que combatan esta afección. De acuerdo con el portal, UnComo, especializado en salud y bienestar, existen algunas plantas que combaten el colesterol malo.

Infusiones naturales que regulan el colesterol alto en la sangre:

1. Infusión de alcachofa: desde hace mucho tiempo, se ha reconocido a esta planta no solo por su sabor, sino por el alto contenido de antioxidantes y fibra, lo que le atribuye bondades para limpiar las arterias. Esto la convierte en una buena opción para sumarse a la lista de las mejores infusiones para bajar los triglicéridos.

2. Infusión de ginkgo biloba: además de ser una de las especies de árbol vivo en el mundo más importantes, sus propiedades como vasodilatador y estimulante circulatorio hacen de esta planta una de las más usadas para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

Infusión de Melisa - Foto: Getty Images/iStockphoto

3. Infusión de perejil: un estudio publicado por The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism asegura que los antioxidantes y flavonoides en esta puede ayudar a mejorar la salud no solo del corazón, sino los marcadores de salud metabólica, aportando para incrementar la tolerancia a la glucosa, la sensibilidad a la insulina y el metabolismo de las grasas.

4. Infusión de canela: el portal Mejor con Salud explica que el consumo de canela puede disminuir el nivel de triglicéridos, ya que su composición química controla la inflamación de varias partes del cuerpo y, a su vez, algunos problemas de circulación.

La canela tiene efectos anticoagulantes. - Foto: Getty Images

De todos modos, la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica y por ello lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona.