Visión borrosa: así se puede mejorar con el consumo de espinaca

La Organización Mundial de la Salud insiste en la importancia de tener una alimentación sana para disminuir el riesgo de enfermedades no transmisibles. Destaca que se deben consumir alimentos varios y diversos en la rutina diaria. Pero, “actualmente, las personas consumen más alimentos hipercalóricos, grasas, azúcares libres y sal/sodio; por otra parte, muchas personas no comen suficientes frutas, verduras y fibra dietética, como por ejemplo cereales integrales”, señala la organización.

Según la OMS, una alimentación balanceada incluye frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales. Las espinacas son una opción saludable para incluir en la dieta balanceada. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, una porción de espinacas aporta los siguientes nutrientes:

Calcio: 24,8 mg.

Hierro: 0,67 mg.

Potasio: 140 mg.

Vitamina C: 7 mg.

Sodio: 19,8 mg.

Las espinacas son saludables y aportan diferentes beneficios para los ojos, el cerebro y el corazón. Posee grandes antioxidantes como la vitamina A, luteína y caroteno. El profesor de salud píública de la Universidad Estatal de Nuevo México (Estados Unidos) Jagdish Khubchandani, le contó a Business Insider la importancia de este alimento para la salud cerebral.

“Los efectos antioxidantes pueden retrasar el daño cerebral relacionado con el envejecimiento. Esto ayudaría a mantener las funciones cognitivas. También hay evidencia de los efectos antiestrés de la espinaca en la reducción de la depresión y el daño estructural y funcional del cerebro”, explicó el experto.

Mejor con Salud, portal web especializado en cuidado personal, resalta que estos antioxidantes ayudan a reducir los efectos de los radicales libres, los cuales pueden dañar la visión (glaucoma y degeneración macular).

Las espinacas también se caracterizan por tener un contenido alto de luteína y zeaxantina, compuestos vegetales que están presentes en el ojo y los protegen de los daños de la luz ultravioleta.

Según destaca Business Insider, en un estudio de 2006, realizado por Hola TV Vu, Luba Robman, Allison Hodge, Catalina A. McCarty y Hugh Taylor, “el consumo de alimentos que tienen altas concentraciones de estos compuestos vegetales tenían menos riesgo de padecer cataratas”.

¿Cómo cuidar la vista?

En la actualidad, los problemas de visión son unos de los más comunes en las personas. A nivel mundial, al menos 2.200 millones de personas tienen una deficiencia visual. De esa cifra, mil millones podrían haber sido evitadas o aún no han recibido el tratamiento adecuado, señala la OMS.

Los problemas de la vista pueden ser el resultado de muchos factores. Lo cierto es que cuando hay pérdida de la vista, no se puede revertir. Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, es necesario que las personas hagan visitas periódicas al médico para verificar que los ojos se encuentren bien y si no, buscar soluciones o tratamientos oportunamente.

Medline Plus también señala algunas recomendaciones para tener en cuenta en la rutina diaria. El cuidado en las actividades cotidianas es importante para contribuir a la prevención de enfermedades de la vista.