Estos cortes de cabello hacen ver mayor a una mujer, según expertos

El corte de cabello es clave para verse y sentirse bien, es por esta razón que la mayoría de las mujeres no se toman a la ligera este asunto y más cuando la edad empieza a avanzar, pues es determinante para reflejar más o menos años.

Sin embargo, elegir el corte ideal no siempre es fácil y pocas veces las personas se atreven a innovar por el temor a no obtener los resultados esperados. Un buen corte puede ser el mejor aliado rejuvenecedor si se elige bien. Por ello, más que un cambio de look, dar en el punto de una imagen más fresca es un asunto estratégico.