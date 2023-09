Por esta razón, su alimentación es crucial para el bienestar, ya que esta puede mejorar su calidad de vida. Una buena nutrición puede hacer la diferencia entre un perro que come sano y uno que no lo hace.

Un documento titulado “Nutrición caninos y felinos” del Ernesto Rodolfo Hutter expone que los ingredientes en la alimentación de las mascotas “está formado por diferentes nutrientes: Carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas, minerales, agua, etc., cuyas funciones son producir energía, contribuir con el crecimiento, el mantenimiento, la reproducción, gestación y lactancia. La combinación equilibrada de los diferentes ingredientes constituye una dieta balanceada”.

Ahora, el menú para los caninos ya no se limita al concentrado, pues los alimentos de origen natural les pueden brindar un amplio número de vitaminas, minerales y nutrientes . Es necesario resaltar que cada perro tiene necesidades diferentes y cambiar o modificar su dieta debe ser supervisado por un especialista.

Los beneficios de incluir el pepino en la alimentación de los perros

Un alimento que puede brindarle múltiples beneficios es el pepino. Este producto de origen natural, si el perro no tiene restricciones para consumirlo, puede ser muy bueno para su organismo.

De acuerdo con el portal Experto Animal “los especialistas en nutrición, así como organismos oficiales competentes en la materia como l a Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (ASPCA), han establecido que el pepino no es un alimento tóxico ni para los perros ni para muchos otros animales de compañía” .

“Esto quiere decir que aunque no tuviera propiedades, el consumo de pepino para nuestros perros es totalmente seguro y no les causaría ninguna alteración nutricional ni del aparato digestivo o cualquier otro órgano vital. Sí advierten, que el perro necesita aporte de origen animal, por lo que se desaconseja que su dieta se base única y exclusivamente en la ingesta de frutas y verduras, siendo estas más un complemento que la base de su alimentación”, asevera.

“Pero no solo eso, sino que el pepino presenta una composición nutricional muy interesante desde el punto de vista mineral y vitamínico. Entre las vitaminas destacables, que no las únicas, encontramos la vitamina K o la vitamina C, vitales para el mantenimiento de unas buenas defensas, la salud bucodental, ósea y hemática”.