Luto por Toby: murió el gato que caminó 20 kilómetros para reencontrarse con su familia y luego fue rechazado

Este relato ocurrió en 2018 y se viralizó en redes sociales para ese tiempo. Según The Huffington Post, Toby era un gato que había sido puesto al cuidado de otras personas. Su familia original señaló no tener el mismo apego por el felino y aseguraron que no se llevaba bien con los otros gatos de la casa. En consecuencia, lo dejaron en otra casa.