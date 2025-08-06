Suscribirse

Mascotas

Se busca a Goliatt, perrito perdido en la estación Calle 75 NQS

Goliatt es un perro beagle, macho, tiene una oreja más grande que la otra y manchas negras en el pelaje blanco.

Redacción Semana
6 de agosto de 2025, 11:23 p. m.
Goliatt, perro perdido en Transmilenio
Goliatt, perro perdido en Transmilenio | Foto: Dueños del perro

El domingo 3 de agosto se vivió angustia en la estación de Transmilenio Calle 75 NQS por la perdida de un perrito que responde al nombre de Goliatt.

Se salió de su casa y llegó hasta la estación en donde un funcionario lo tuvo amarrado mientras llegaba la policía o protección animal.

Aproximadamente a las 5 pm, una señora le pidió al funcionario si se podía llevar al perrito y este le dijo que sí, la señora cogió una ruta en esa estación hacia el Sur de Bogotá. Se le identifica como una mujer de más de 40 años, de cabello rojo, tez blanca y 1.60 de estatura, aproximadamente.

Goliatt, perro perdido en Transmilenio
Goliatt, perro perdido en Transmilenio. | Foto: Goliatt, perro perdido en Transmilenio

Su familia lo buscó por todos lados y no les llegó información de que el perrito había llegado a la estación. Se enteraron por un post de Facebook al día siguiente y, cuando llegaron a la estación, el perrito ya no estaba.

Lo más leído

1. A Conmebol no le tembló la mano con la Selección Colombia femenina: decisión tras la final
2. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
3. Alerta mundial contra un alfil del presidente Petro estaría por expedirse

Los familiares pegaron carteles afuera de la estación y lo han estado buscando desde entonces por medio de redes sociales. El funcionario del servicio de transporte no le tomó datos a la señora y tampoco sabe qué ruta tomó.

El personal de Transmilenio se comunicó con la familia por Twitter, ya que en las publicaciones de búsqueda los etiquetaban y les hicieron saber que las autoridades correspondientes investigarían el paradero de Goliatt, pero no ha habido más respuesta ni información referente a las cámaras de seguridad.

La familia de Golliat hace un llamado a los ciudadanos de Bogotá, especialmente a quienes frecuentan la zona de la estación Calle 75 NQS, a estar atentos. Si alguien tiene información o ha visto al perrito, pueden comunicarse a los siguientes números de contacto: 3106831592 o 3163772064.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Desde el día en que se produjo la decisión de la señora jueza Heredia, (las amenazas) se han vuelto casi que cotidianas”: Iván Cepeda

2. United Airlines cancela vuelos en todo el país por un grave problemas tecnológico: esto dice la Administración Federal de Aviación

3. Aberrante caso de presidente de una Junta de Acción Comunal señalado de darle dinero a un menor de 13 años para “tocamientos indebidos”

4. El arma secreta de Los Dodgers para la postemporada: el equipo está en un punto clave de la MLB

5. Golazo de tiro libre de Yerson Candelo: video de la acción en el América vs. Tigres es tendencia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PerromascotasFamilia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.