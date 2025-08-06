El domingo 3 de agosto se vivió angustia en la estación de Transmilenio Calle 75 NQS por la perdida de un perrito que responde al nombre de Goliatt.

Se salió de su casa y llegó hasta la estación en donde un funcionario lo tuvo amarrado mientras llegaba la policía o protección animal.

Aproximadamente a las 5 pm, una señora le pidió al funcionario si se podía llevar al perrito y este le dijo que sí, la señora cogió una ruta en esa estación hacia el Sur de Bogotá. Se le identifica como una mujer de más de 40 años, de cabello rojo, tez blanca y 1.60 de estatura, aproximadamente.

Goliatt, perro perdido en Transmilenio. | Foto: Goliatt, perro perdido en Transmilenio

Su familia lo buscó por todos lados y no les llegó información de que el perrito había llegado a la estación. Se enteraron por un post de Facebook al día siguiente y, cuando llegaron a la estación, el perrito ya no estaba.

Los familiares pegaron carteles afuera de la estación y lo han estado buscando desde entonces por medio de redes sociales. El funcionario del servicio de transporte no le tomó datos a la señora y tampoco sabe qué ruta tomó.

El personal de Transmilenio se comunicó con la familia por Twitter, ya que en las publicaciones de búsqueda los etiquetaban y les hicieron saber que las autoridades correspondientes investigarían el paradero de Goliatt, pero no ha habido más respuesta ni información referente a las cámaras de seguridad.

Buenos días, seguimos en la búsqueda de mi perrito Goliatt, por favor les pido si me colaboran compartiendo la información con familiares y conocidos, así es más posible que la señora que se llevó a mi perrito pueda ver la información y se contacte con nosotros. Lo extrañamos💔 pic.twitter.com/VjLlQpXRA0 — tatiana (@mellmrnoo) August 6, 2025