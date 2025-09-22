Se busca a MUU, perrita perdida en Ciudad Bolívar

El domingo 14 de septiembre, la perrita MUU fue entregada a un servicio de guardería que la extravío.

MUU, junto con otro perrito, fueron rescatados de un reciclador que los tenía en muy malas condiciones. Un rescatista referido del grupo que los rescató se hizo cargo de ambos perritos. El acuerdo inicial era que la perrita estaría en un apartamento en Chapinero.

El martes 16 de septiembre, el encargado de su cuidado informó que, debido a una yodoterapia, no podrían tener contacto con animales ni humanos durante cinco días. Por ello, propuso trasladar a MUU a una fundación llamada Corazón Canino en Ciudad Bolívar, donde, de acuerdo con la organización, estaría en un espacio separado de los otros perros.

Perrita Perdida | Foto: Familiares

El jueves 18 de septiembre, enviaron un video corto mostrando que MUU aún estaba en Chapinero. Al día siguiente, el viernes 19 de septiembre, se informó que la trasladarían a Ciudad Bolívar, pero no se envió ningún reporte confirmando su llegada.

El sábado 20 de septiembre, la familia de la perrita fue a visitar a MUU en Ciudad Bolívar. Tras esperar aproximadamente dos horas, se les informó que la perrita se había escapado de su paseador.

En el momento de su entrega a la guardería, MUU llevaba un arnés, collar y placa de identificación. Sin embargo, al momento de su escape, no tenía ninguno de estos elementos.

Perrita perdida | Foto: Familia

Posteriormente, la familia descubrió que la perrita no se había extraviado el sábado, sino que estaba perdida desde el viernes 19 de septiembre. Los encargados de llevarla a la organización nunca les informaron sobre este incidente.