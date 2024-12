8 consejos de que te ayudarán a atreverte a cambiar de carrera profesional

En 2019, fue incluida en los Thinkers50, cuya gala de premiación ha sido llamada por el Financial Times como "los Oscars del pensamiento gerencial".

Es miembro de la Academia Británica y autora de Act Like a Leader, Think Like a Leader ("Actúa como un líder, piensa como un líder") y Working Identity .

1. No creas que hay que correr, toma tiempo

2. Es mucho más que un cambio de rol

Se trata de un proceso en el que te das cuenta de que el "quién eres" no está en sintonía con el " quién quieres ser ", que el "quién eres" es una idea que "de cierta manera no ha funcionado o necesita cambiar o reformarse".

3. Sé creativo: imagínate cómo serías

En abril, Ibarra escribió el artículo Reinventing Your Career in the Time of Coronavirus ("Reinventando tu carrera en el tiempo del coronavirus"), en Harvard Business Review.