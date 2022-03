Cortes de agua en Medellín para este puente festivo: barrios y horarios

A partir del viernes 18 de marzo inicia la suspensión del servicio de acueducto en la zona norte de Medellín. Así mismo en los municipios de Bello, Girardota y Copacabana. El corte de agua en algunos lugares tendrá una duración de varias horas que, incluso, puede extenderse hasta el lunes festivo. El corte podrá afectar hasta a un millón de personas.

La suspensión del servicio se da debido a los trabajos de modernización, ampliación y mantenimiento de la planta de potabilización Manantiales.

EMP dijo que “se invita a los habitantes del norte del Valle de Aburrá para que almacenen agua potable oportunamente, teniendo en cuenta la duración de la interrupción en su circuito. Así mismo, cuando se restablezca el servicio es importante que todos los usuarios hagan uso moderado del recurso para permitir que el sistema se estabilice y las redes puedan llenarse en el menor tiempo posible”.

👷‍♂️💧Este fin de semana llevaremos a cabo obras de modernización de la Planta de Potabilización Manantiales, por lo que habrá interrupción de #AcueductoEPM en los municipios de Girardota, Copacabana, Bello y parte norte de Medellín. Amplia toda la información en este video 👇 pic.twitter.com/IinaeSpJrK — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) March 18, 2022

Sobre el corte en el servicio, la empresa también señaló que al rededor de 300 personas trabajarán en cuatro frentes de obra que conforman el operativo para el abastecimiento de agua potable a través de carrotanques, tanques fijos y bolsas de hasta 5 litros de agua.

Estos serán los barrios afectados

Altos de Niquía: El Mirador, Pachelly, Los Alpes (Bello), Altos de Niquía, Quitasol, Hermosa Provincia, Niquía Bifamiliar y El Ducado.

El corte inicia el sábado a las 7 a.m. y terminará el lunes a las 3:00 p.m.

Bello (Norte): Altavista, Altos de Niquía, Andalucía, Briceñito, Buenos Aires, Ciudad Niquía, Ciudadela del Norte, Congolo, El Cairo, El Ducado, El Trapiche, La Aldea, La Selva, La Selva, López de Mesa, Marco Tulio Henao, Milagrosa, Mirador, Niquía Bifamiliar, Pachelly, Panamericano, Paraíso, Playa Rica, Porvenir, Prado, Zona Industrial No. 1 y Zona Industrial No.3.

Los cortes comenzarán desde el sábado 2 p.m. hasta el domingo 5:00 a.m.

Bello (Sur): AltaVista, Andalucía, Central, Centro, Congolo, Espíritu Santo, Guayabal, La Estación, Las Granjas, López De Mesa, Manchester, Nazaret, Panamericano, Pérez, Prado, Puerto Bello, Rincón Santo, Rosario, Salento, Santa Ana, Suárez, Zona Industrial No.1, Zona Industrial No.2 y Zona Industrial No.3.

Los cortes comenzarán el domingo a la 1:00 p.m. al lunes a las 6:00 a.m.

Berlín: San Isidro (Medellín), La Rosa, Berlín, Aranjuez, La Piñuela, Villa Guadalupe y Las Esmeraldas.

Los cortes irán desde el viernes a las 11 p. m. al lunes 11 a. m.

Campo Valdés: Campo Valdés No. 1, Campo Valdés No. 2, Manrique Central No. 1, La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique Central No. 2, El Pomar, La Salle y Las Granjas (Medellín).

Los cortes irán desde el sábado a las 3 a. m. al lunes a la 1 p.m.

Copacabana: Machado, La Misericordia, Remanso, Pedregal (Copacabana), Villa Nueva (Copacabana), La Asunción, Simón Bolívar (Copacabana), Tobón Quintero, La Azulita, Las Vegas, El Recreo, El Obrero, Miraflores (Copacabana), Cristo Rey (Copacabana), Fátima (Copacabana), La Pedrera, El Mojón, El Tablazo, La María y San Juan.

Los cortes irán desde el sábado a las 11:00 a.m. al lunes 5:00 p.m.

Doce de Octubre: Picacho, Doce De Octubre No. 1, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Doce de Octubre No. 2 y París.

Los cortes irán del sábado a las 5:00 a.m. al lunes a las 8:00 p.m.

Otros sectores afectados:

El Noral: cortes desde el viernes 5:00 p.m. al lunes 3:00 p.m.

El Totumo: cortes desde el sábado 10:00 a.m. al lunes 9:00 a.m.

El Trapiche: cortes desde el domingo 4:00 p.m. al martes 1:00 a.m.

La Tolda: cortes desde el sábado 3:00 p.m. al lunes 6:00 p.m.

Machado: cortes desde el viernes 8:00 p.m. al lunes 5:00 p.m.

Moscú: cortes desde el sábado 7:00 a.m. a lunes 11:00 a.m.

Niquía: cortes desde el viernes 8:00 p.m. hasta lunes a medio día

París: cortes desde el sábado 1:00 a.m. a lunes 10:00 p.m.

Pedregal: cortes desde el viernes 11:00 p.m. al lunes 3:00 p.m.

Picacho: cortes desde el sábado 6:00 a.m. al lunes 7:00 p.m.

Popular: cortes desde el sábado 9:00 p.m. al lunes 7:00 p.m.

Potrerito: cortes desde el domingo 5:00 p.m. hasta lunes al medio día.

San Esteban: cortes desde el sábado 10:00 a.m. a lunes 4:00 p.m.

Santo Domingo: cortes desde el sábado 8:00 a.m. a martes 2:00 a.m.

Villa Socorro: cortes desde el sábado 8:00 a.m. a lunes medio día.

Villa Linda: cortes desde el sábado 8:00 a.m. a lunes 9:00 p.m.

Yulimar: cortes desde el sábado 9:00 a.m. a lunes 6:00 p.m.