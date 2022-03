Cortes de agua en Medellín y Envigado se prolongarán por seis horas

Debido a trabajos de mantenimiento y lavado de tanques, EPM señaló que se interrumpirá el servicio del suministro de agua en 27.000 hogares de Medellín y Envigado. La primera suspensión se dará en 14 barrios de Medellín, entre las 9:00 p. m. de este 8 de marzo y las 3:00 a. m. del miércoles 9 de marzo.

En Medellín, estos cortes afectarán a Brasilia, Jardín Botánico, Universidad de Antioquia, Sevilla, El Chagualo, Jesús Nazareno, Hospital San Vicente de Paúl, Prado (Medellín), Parque Norte, San Pedro, La Mansión, Manrique Central No. 1, Manrique Central No. 2 y Campo Valdés No. 1.

Por otro lado, en Envigado el servicio de agua será interrumpido en 14 sectores, desde las 9:00 p. m. del miércoles 9 de marzo hasta las 3:00 a. m. del jueves 10 de marzo.

Estos son los barrios afectados: Las Casitas, Primavera (Envigado), Milán Vallejuelos, La Paz, El Dorado (Envigado), Alcalá (Envigado), Obrero, Zona Centro Envigado, El Trianón, Loma del Barro, Pontevedra, San Marcos, La Magnolia y Bucarest.

Pico y placa en Medellín este martes 8 de marzo

En Medellín y los municipios del Valle de Aburrá, la rotación del pico y plaza cobija tanto a carros particulares como a motocicletas de dos y cuatro tiempos.

En ese sentido, la Secretaría de Movilidad de la ciudad recordó qué tipo de vehículos tendrán restricción para transitar durante este martes 8 de marzo.

De acuerdo con la entidad, con la entrada en vigencia del pico y placa de dos dígitos se espera disminuir la congestión en puntos clave de la ciudad. De igual manera, se informó que a partir del 7 de marzo y hasta el 11 del mismo mes, la restricción también aplicará para los taxis. La medida será pedagógica y funcionará entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.

Vale la pena mencionar que los conductores que no acaten la regla se exponen a recibir sanciones de las autoridades de tránsito, por lo que es importante atender a los detalles de la normativa del pico y placa, y abstenerse de sacar los vehículos cuando se tiene la restricción.

El pico y placa para carros, camionetas, camperos, motocarros y cuatrimotos aplicará en función del último número de la placa; para motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos, con el primer número de la placa tomando la siguiente rotación:

Lunes: 6 - 9

Martes: 2 - 3

Miércoles: 4 - 8

Jueves: 0 - 7

Viernes: 5 - 1

Teniendo en cuenta lo especificado desde la Secretaría de Movilidad, para este martes 8 de marzo no podrán circular los vehículos particulares correspondientes al primer grupo (carros, camionetas, camperos, motocarros y cuatrimotos), cuyo último número de la placa sea 2 o 3.

Así mismo, tampoco podrán circular los vehículos del segundo grupo (motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos) cuyo primer número de la placa sea 2 o 3.

La restricción por pico y placa para vehículos particulares y motocicletas funcionará entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m. Los conductores que no acaten la norma se exponen a sanción económica, así como la inmovilización del vehículo.

Pico y placa para taxis

Como ya lo había anticipado la Secretaría de Movilidad de Medellín, a partir de este lunes 7 y hasta el próximo viernes 11 de marzo, el pico y placa también cobijará a los taxis. Preliminarmente, se informó que la restricción será pedagógica y funcionará entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.

De acuerdo con lo informado por la entidad, para el este lunes 7 de marzo, la restricción para taxis aplicará para los vehículos cuya placa termine en 5.

Vale la pena recordar que los taxis eléctricos e híbridos y los que usan gas natural comprimido vehicular estarán exentos de la medida.