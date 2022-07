“35 años y melo”: Rigoberto Urán alardea de su estado físico en el Tour de Francia 2022

Poco a poco el Tour de Francia 2022 llega a su fin con el anhelo de una victoria de etapa que hasta ahora ha sido esquiva para Colombia. El fin de semana, Daniel Martínez (Ineos Grenadiers) y Rigoberto Urán (EF EasyPost) lo intentaron en la fuga, pero se quedaron con las ganas de poder saborear lo que en otros países ya han logrado más de dos veces.

Este martes, en la disputa de la etapa 16, Martínez lo volvió a intentar desde lejos, pero la gasolina no le alcanzó y prefirió guardar fuerzas para ayudar a su capo Geraint Thomas. Que se haya perdido una oportunidad no indica que esté descartado, pues aún quedan dos etapas más en los Pirineos, oportunidad para que los que no tienen nada que ver en la general se lancen en la escapada.

Rigo ya había avisado el viernes pasado que en alguna de las etapas restantes lo intentaría de nuevo, aprovechando que los favoritos ya no lo tendrán en cuenta como una amenaza para la general. En la decimosexta fracción le cedió ese poder a Neilson Powless y Stefan Bisseger, pero entre miércoles y jueves se podría dar su gran oportunidad.

Rigoberto Urán no descarta salir en busca de una victoria para Colombia - Foto: AFP

“La idea era tener a alguien en la fuga”, reveló el colombiano en declaraciones recogidas por Semana en la ruta al final de la jornada. “Si uno no está adelante en la fuga, está atrás en la grupetta”, explicó sobre las razones por las cuáles no se le vio entre los corredores del lote principal y sí en el grupo de rezagados.

Urán prefirió perder más tiempo con los favoritos y recuperar las fuerzas en pro de alguna nueva opción que surja en los dos finales en alto que restan. “Hoy teníamos dos, mañana la idea es tener a alguien adelante, ojalá pueda estar yo, y el jueves también”, aseguró.

Tranquilo camino a París

“La escapada se fue muy rápido y lo importante era tener dos corredores ahí, entonces súper bien”, manifestó el experimentado ciclista antioqueño, llamando a la calma de los aficionados que piden más de su protagonismo para esta tercera semana. “Estoy a lo bien, parce. Más contento. Quedan unas etapas importantes”, dijo.

Rigo incluso le resta importancia a llegar en el último grupo de la etapa, pues sabe que sus objetivos ahora son otros. “Yo les dije, es extraño para mí correr atrás. Es bonito. Ese puerto que subimos ahí al final es primera vez que lo subo tan despacio en carrera y es maravilloso”, mencionó entre risas.

Rigoberto Urán corriendo al lado de un ciclista del Movistar - Foto: AP

El colombiano del EF guardó fuerzas y eso se reflejó en su estado de ánimo al cruzar la meta en Foix. Cuando le preguntaron por la edad y el físico, respondió con una de sus habituales ocurrencias, sacándose las gafas de encima para mostrar que está feliz y motivado para terminar con buenas sensaciones en París. “Vea, vea que belleza, papá. 35 años y melo hijue...”, lanzó.

Después de atender a los medios de comunicación y dejar claras sus ideas para estas últimas etapas, Rigo abandonó la zona de prensa diciendo “bueno, me voy a bañar maricas, nos vemos”.

Una vez termine esta participación en el Tour, Rigoberto enfocará sus frentes en la disputa de la Vuelta a España, donde arribará como uno de las cartas colombianas que no estaba en las cuentas y se confirmó por decisión del equipo luego de decidir que no insistirían más por la clasificación general.

Clasificación general (etapa 16) - Tour de Francia 2022

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) - 64:28:09

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) - 2:22

3. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) - 2:43

4. Nairo Quintana (Team Arkéa Samsic) - 4:15

5. David Gaudu (Groupama - FDJ) - 4:24

6. Adam Yates (INEOS Grenadiers) - 5:28

7. Louis Meintjes (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) - 5:46

8. Aleksandr Vlasov (BORA - hansgrohe) - 6:18

9. Romain Bardet (Team DSM) - 6:37

10. Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers) - 10:11

...

30. Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers) - 1:19:43

32. Rigoberto Urán (EF EasyPost) - 1:20:00