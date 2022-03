Con Sergio Higuita de protagonista, se disputó la Vuelta a Cataluña, ¿cómo le fue a Nairo?

🏆 Espectacular victòria de @blingmatthews (@GreenEDGEteam) per guanyar la 1a etapa de la #VoltaCatalunya101 a @Guixols!



🏆 Massive win for @blingmatthews (@GreenEDGEteam) in the first stage of #VoltaCatalunya101 at @Guixols! pic.twitter.com/yQ5ypYRKhc