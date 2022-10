El efecto Nairo Quintana: ciclista colombiano confirma lamentable situación en el Arkéa Samsic

Después de julio, Nairo Quintana ha tenido unas semanas bastante agitadas por cuenta de la sanción que le impuso la Unión Ciclista Internacional (UCI), por uso de tramadol. Todo ese dilema legal terminó en la salida de Nairo Quintana del Arkéa Samsic, equipo que al final no le renovó el contrato.

Cabe recordar que el ciclista boyacense ya apeló la sanción de la UCI ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y se presentó a la respectiva audiencia el pasado miércoles 12 de octubre.

Aunque la escuadra francesa estaba centrada en demostrar la inocencia del pedalista colombiano de 32 años de edad, ambas partes anunciaron que el fin de su vínculo.

“No continuaré con el equipo Arkéa Samsic para las próximas temporadas. Quiero agradecerle al equipo por estos tres años, donde pudimos tener muchas carreras que ganamos, otras que perdimos, pero pude entregar toda mi experiencia y aprendizaje al equipo”, fueron sus palabras el pasado 30 de septiembre.

Horas más tardes, el Arkéa se pronunció por medios de las redes sociales sin dar mayores detalles. “Nairo Quintana ha anunciado el fin de su colaboración con el Arkéa. La formación confirma la no renovación del contrato con el colombiano para la temporada 2023. La formación bretona no hará ningún otro comentario sobre este tema”, concluyó.

📄 Communiqué officiel de l'équipe Arkéa-Samsic pic.twitter.com/5vmBWhSGqB — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) October 1, 2022

Su salida no solo puso en vilo su carrera deportiva, sino también la de sus compatriotas. Dayer Quintana, hermano menor de Nairo, Winner Anacona y Miguel Flórez terminan contrato a fin de año. Los primeros dos llegaron con el excorredor del Movistar Team en 2020, mientras que el tercero arribó a la escuadra francesa para la temporada 2021.

Sobre Miguel Flórez, en las últimas horas se conoció información oficial sobre su futuro deportivo. En conversación con ADN Cycling, el boyacense de 26 años expresó que “no fue el mejor año” para él y tiene que “aceptarlo”, razón por la que debe “iniciar de cero un nuevo ciclo” de cara a la temporada 2023.

Aunque aún no hay información oficial sobre la decisión del Arkéa, al no haber “nada claro”, Flórez indicó que lo más seguro es que no estará “la próxima temporada” con la escuadra francesa. “Estoy pensando aún, viendo las posibilidades y ya veremos”.

Eso sí, dijo que tiene “ganas de seguir definitivamente” corriendo en Europa, pero no tendría ningún problema con regresar al país. “Si tengo que ir a Colombia iré, pero si voy, quiero ser competitivo”.

Al tener tan solo 26 años, el nacido en Duitama, Boyacá, podría retomar su carrera en otro equipo que le permita tener más protagonismo, el cual nunca tuvo durante dos años en el Arkéa Samsic.

Esta situación parece ser diferente para Dayer Quintana, dos años menor que su hermano, al poder recalar en la nueva escuadra que contrate a Nairo, pues su presente deportivo hace difícil que algún equipo de WorldTour se interese en él. Eso sí, podría seguir en una escuadra de ProTemas.

De momento, lo más seguro es que la escuadra francesa haga oficial en los próximos días la salida de los otros tres colombianos que acompañaron a Nairo Quintana.