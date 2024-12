En el análisis que hizo Alberto Contador en ‘SEMANA en la ruta’, el ciclista español celebró en el desenlace de la vuelta España, lo que él llamó un “típico homenaje Madrid, final en Cibeles, en este caso eran 96 kilómetros, con diez vueltas una vez que llegaban a las calles de Madrid. Una etapa para rendir homenaje al ganador de esta vuelta, Remco Evenepoel , todos nos preguntábamos si realmente iba a ser capaz o no de ganar una carrera de tres semanas y ha demostrado que sí. No tuvo esos percances que tuvo en el Giro de Italia”.

Y añadió: “Muy bien Enric Mas, segundo puesto, que seguramente tenía ganas de ser primero, pero no ha podido ser. Miguel Ángel López se tenía que conformar con el cuarto puesto, que es un puesto agridulce, desde el punto de vista que, la primera parte de la vuelta no empezó demasiado bien, luego salió a encontrarse mejor, pero no ha sido suficiente para meterse, como mínimo, en el podio”.