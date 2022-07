Fuertes imágenes: así quedó la pierna de Daniel Martínez tras la caída masiva en la etapa 2 del Tour de Francia

La etapa 2 del Tour de Francia 2022 tenía al pelotón con gran nerviosismo de cara al recorrido que tendrían que superar. Se pronosticaban fuertes vientos que podría llegar a generar uno que otro corte, pero la realidad es que fueron los incidentes de carrera los que marcaron la jornada entre Roskilde y Nyborg, y en los que tanto los tres colombianos, como un puñado de ciclistas, incluido el gran favorito Tadej Pogacar del UAE Team Emirates, se vieron involucrados.

Sin duda hubo quienes sufrieron más que otros. Rigoberto Urán, de EF Education-Easy Post, fue el primero en caerse en el inicio de ese temido puente que los especialistas catalogaron como el ‘puente del terror’, el Gran Belt, escenario el que Yves Lampaert del Quick-Step, primer líder de la general, también estuvo involucrado en una caída, razón por la que ambos ciclistas tuvieron que apretar al máximo para reintegrarse al pelotón.

“Jueputa dos caídas huevón... ya la última, ya qué, habíamos salvado todo se cayeron y ahí caímos también, pero bueno, un gran trabajo del equipo y me salvaron el día”, contó el corredor del Education First a SEMANA.

Ya se lo había dicho Alberto Contador, exciclista profesional y doble campeón de la Grande Boucle (2007 y 2009), a SEMANA en la Ruta, “habrá que esperar el alcance en los ciclistas de estas caídas”. Pues en la mañana de este domingo 3 de julio, algunos de los ciclistas que se vieron envueltos en esta dura caída, dejaron ver los fuertes golpes que sufrieron en su cuerpo.

Martínez compartió en su cuenta de Instagram cómo le quedó la rodilla y las imágenes son impactantes. En estas se pueden ver varios cortes en su rodilla y algunos raspones que, se espera, no vayan a afectar su rendimiento en lo que resta del Tour de Francia, ya que el colombiano está llamado a ser uno de los líderes de su equipo y a dar la pelea en la general.

Tour de Francia 2022: Los golpes que dejaron en Daniel Felipe Martínez (INEOS), tras la caída masiva de la etapa 2 - Foto: Instagram: @danielfelipemartinezp

Por su parte, otro de los ciclistas que sufrió un fuerte golpe fue el compañero de equipo del Toro de Urrao, el portugués Ruben Guerreiro. El ciclista también dejó ver cómo le quedó su cuerpo tras derrapar con el asfalto y las imágenes pueden dejar frío a cualquiera. Es más, el mismo ciclista comparó las lesiones que sufrió como si hubiese tratado de una “lucha con tigres”.

Tour de Francia 2022: así quedó la espalda de Ruben Guerreiro (EF Education) tras la caída masiva de la etapa 2 - Foto: Instagram: @rubenguerreiro94

Muchos fueron los afectados por esta caída que se presentó a pocos kilómetros de la meta que, por fortuna, si bien esto no hará que sus cuerpos no sientan el dolor de semejante golpe, sí permitió que no perdieran tiempo en la clasificación, pues esta sucedió entre el límite de lo que marca el reglamento para que no se vieran afectados en este aspecto.

Al final, la etapa fue ganada por Fabio Jakobsen del Quick-Step, quien en su estreno en el Tour de Francia y primera oportunidad consiguió sumar a su palmarés su primera victoria en la ronda francesa, mientras que Wout Van Aert del Jumbo Visma, al terminar segundo, consiguió arrebatarle el maillort amarillo a Lampaert y convertirse en el nuevo líder de la general.