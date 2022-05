Gaviria estalló por derrota en Giro de Italia 2022: hizo rabieta y mandó pulla al equipo

Este miércoles se llevó a cabo la quinta fracción de la corsa rosa entre las localidades de Catania y Messina. La jornada contó con un trayecto de 174 kilómetros y tuvo un final ideal para los embaladores.

Pese a que fue uno de los grandes protagonistas del día, el antioqueño Fernando Gaviria (UAE Emirates) no pudo conseguir su primera victoria en la carrera y terminó en el segundo lugar de la etapa. Arnaud Démare (Grupama-FDJ) se quedó con el sprint final.

“La subida fue difícil, como era de esperar. Llegué a perder mucho tiempo, pero los chicos del equipo hicieron un gran trabajo para que pudiera volver en el descenso”, indicó el corredor francés

Gaviria intentó posicionarse cerca del tren de su equipo para afrontar el embalaje de la mejor forma. Sin embargo, no logró ubicarse en un buen punto para disputar los últimos 500 metros, situación que le impidió pelearle la fracción a Démare.

Igualmente, La Portella Mandrazzi, puerto con casi 20 kilómetros de ascensión, y el alto ritmo del Alpecin-Fenix hicieron que Mark Cavendish (Quick-Step) y Caleb Ewan (Lotto Soudal) quedaran cortados del lote y tampoco pudieran disputar el triunfo de etapa.

El corredor colombiano no pudo ocultar su frustración después de finalizada la fracción en Messina y se le notó bastante enojado. Incluso, le pegó varios golpes a la bicicleta y lanzó algunos madrazos.

Frente a las razones de por qué no ha podido ganar todavía en el Giro de Italia, Gaviria señaló que les ha faltado mejor organización en los metros finales y le tiró una pequeña indirecta a su equipo.

“Creo que teníamos las piernas para ganar hoy. Lo dimos todo, pero así es el ciclismo. No puedo decir nada de la bicicleta porque ya me regañaron. Al final, tampoco teníamos a [Maximiliano] Richeze y no pudimos hacer nada”, manifestó inicialmente.

Luego, Gaviria agregó: “La frustración es porque deseo ganar y no me gusta perder cuando sé que tengo las piernas. Me he hecho el estúpido al enojarme, pero son cosas que pasan en las carreras. Vamos a esperar que pasa”.

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), por su parte, sigue siendo hasta el momento el mejor pedalista cafetero en la carrera y se ubica en la posición número 15, mientras que el ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos Team) se encuentra en el puesto 11.

Los favoritos al título de la ronda italiana no tuvieron mayores sobresaltos durante el día y llegaron con el pelotón principal. El único cambió que se registró en la general fue el de Pello Bilbao (Bahrain Victorious), quien perdió un lugar.

Este jueves se llevará a cabo la sexta etapa de la Corsa Rosa entre las localidades de Santena y Torino. La jornada contará con un trayecto de 222 kilómetros y tendrá cinco puertos de montaña, casi todos de segunda categoría.

Clasificación general Giro de Italia 2022 tras etapa 5

1. LÓPEZ Juan Pedro (Trek) 18:21:03

2. KÄMNA Lennard (BORA) 00:39″

3. TAARAMÄE Rein (Intermarché) 0:58″

4. YATES Simon (Team BikeExchange - Jayco) 1:42″

5. VANSEVENANT Mauri (Quick-Step) 1:47″

6. KELDERMAN Wilco (BORA) 1:55″

7. ALMEIDA João (UAE Team Emirates) 1:58″

8. BILBAO Pello (Bahrain - Victorious) 2:00″

9. PORTE Richie (Ineos) 2:04″

10. BARDET Romain (DSM) 2:06″

15. BUITRAGO Santiago (Bahrain - Victorious) 2.18″

22. Iván Ramiro Sosa (Movistar) 3:05″