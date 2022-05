Giro de Italia 2022 | Arnaud Démare, la ‘bestia negra’ de Fernando Gaviria

Fernando Gaviria del UAE Team Emirates sigue en la búsqueda de romper esa mala racha que trae en el Giro de Italia. El colombiano llegó a la presente edición de esta gran vuelta con la intención de ampliar su palmarés en esta carrera en la que ya suma cinco triunfos a lo largo de su participación, cuatro en 2017 y una en 2019, pero la tarea no ha sido nada sencilla en la presente edición.

El corredor de La Ceja, Antioquia, se ha topado con dos rivales que lo han privado de pararse en lo más alto del podio de una etapa y, además, vestirse con la maglia ciclamino, uno de sus grandes objetivos este año en la ronda itálica.

Transcurridas cinco etapas, Gaviria se ha medido en el esprint final con varios de sus principales rivales como Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl), Arnaud Démare (Groupama-FDJ), Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) y Caleb Ewan (Lotto Soudal), que sufrió una caída en la primera etapa y no parece estar en su mejor momento, pero el resultado no ha sido el esperado.

En la tercera jornada de la Corsa Rosa, un recorrido de 201 kilómetros entre Kaposvár y Balatonfüred y con la que el Giro se despidió de Hungría, Gaviria terminó sucumbiendo ante Cavendish y Démare, por lo que tuvo que conformarse con el tercer puesto.

Sin embargo, transcurrida la primera etapa de alta montaña con el ascenso al volcán Etna y en la que los velocistas guardaron la mayor cantidad de energía para el quinto día de competencia, Démare dejó a Gaviria colgado de la brocha. El colombiano se sentía en óptimas condiciones para llevarse el triunfo, pero el corredor francés tuvo un mejor cierre y le ganó el pulso sobre los metros finales para cruzar la meta en la primera posición.

El velocista del UAE no pudo hacer nada más que demostrar toda su rabia al estar tan cerca de obtener un nuevo triunfo en la ronda itálica y la emprendió en contra de su bicicleta en el punto de meta, una reacción que con la cabeza más fría terminó lamentando.

“La frustración es porque deseo ganar y no me gusta perder cuando sé que tengo las piernas. Me he hecho el estúpido al enojarme, pero son cosas que pasan en las carreras. Vamos a esperar qué pasa”, manifestó el colombiano.

Démare parece haberse convertido en la ‘bestia negra’ de Gaviria. En las dos pruebas en las que se han medido en un mano a mano en el esprint final, el corredor del Groupama-FDJ logró pasar por delante del antioqueño y, al parecer, será su rival a vencer en este Giro de Italia.

Aunque Cavendish también está en la lista de los ciclistas que le pueden amargar el caminado a Gaviria a lo largo de este Giro de Italia, el británico sufrió bastante en el puerto de segunda categoría en La Portella Mandrazzi, por lo que el colombiano aún tiene pendiente vencer a Démare, quien sigue siendo mejor que él en el final al esprint.

El ciclista antioqueño no puede bajar la guardia. Al Giro de Italia aún le queda un largo camino por recorrer y Gaviria tendrá revancha muy pronto, precisamente en la etapa seis, la cual también está presupuestada para que los embaladores vuelvan a dar espectáculo y, sin lugar a dudas, el colombiano estará entre los protagonistas.

Clasificación por puntos - Giro de Italia 2022

1. Arnaud Démare (Groupama-FDJ) - 94 puntos

2. Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) - 72 puntos

3. Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) - 67 puntos

4. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) - 62 puntos

5. Mark Cavendish (Quickstep) - 53 puntos

6. Giaccomo Nizzolo (Israel Premier-Tech) - 39 puntos

7. Filippo Tagliani (Androni Giocattoli) - 36 puntos

8. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) - 27 puntos

9. Lennard Kämna (Bora Hansgrohe) - 22 puntos

10. Magnus Cort-Nielsen (EF Easy-Post) - 21 puntos