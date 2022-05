Giro de Italia 2022 | Maximiliano Richeze, la pieza clave de Fernando Gaviria para volver a ganar

El colombiano dejó claro que su compañero es fundamental en los últimos metros y en la etapa 5 no lo pudo apoyar por problemas en su bicicleta.

Fernando Gaviria suma en su palmarés un total de 48 victorias desde que incursionó en el ciclismo de ruta alrededor del 2015. El colombiano llegó pisando fuerte y desde un principio dejó claro el porqué, poco a poco, se fue ganando el apodo de El Misil’. El colombiano demostró ser uno de los más veloces del pelotón, pero todo gracias, también, a un compañero que hasta podría llamarse su hermano, el argentino Maximiliano Richeze.

Juntos han cosechado una gran cantidad de triunfos. Gracias al tiempo que han podido compartir en los diferentes equipos en los que han estado, los dos se conocen como la palma de su mano y su conexión ha sido la fórmula perfecta para que Gaviria sea uno de los grandes protagonista en las diferentes carreras en las que compiten, con Richeze como lanzador y Gaviria como esprínter.

Esto se pudo ver reflejado en la etapa 5 del Giro de Italia 2022, entre Catania y Messina, un lugar bastante recordado por el colombiano, pues fue allí donde sumó su segunda victoria, de las cinco que ostenta en esta Gran Vuelta, en el 2017. Sin embargo, desafortunadamente para él y su equipo, en esta ocasión tuvo que conformarse con el segundo lugar, ya que al final fue el francés Arnaud Démare (Groupama–FDJ) el que se llevó el triunfo.

Gaviria no pudo ocultar su frustración en el punto de meta y, aunque fueron varias razones las que considera fueron las que lo privaron de subirse al podio de la etapa, es consciente que la ausencia de Richeze tuvo mucho que ver con esto: “No teníamos a Richeze, porque a falta de un kilómetro se le soltó la cadena y no pudimos hacer nada”, dijo para SEMANA el corredor de La Ceja, Antioquia.

Asimismo, al colombiano se le vio bastante frustrado, precisamente, porque desea ganar y “sentir las piernas e intentar lucharlo y perder no me gusta”, agregó el del UAE.

No es por nada que Gaviria resalta la ausencia de su compañero en estas instancias tan importantes. Si bien pocas veces el trabajo de Richeze se resalta y es el ganador de la etapa quien obtiene todos los focos de las cámaras, no cabe duda que sin su partner, Gaviria no sería lo que es hoy en día, uno de los embaladores más reconocidos a nivel mundial.

Y es que como lanzador, Richeze, quien hará parte de la nómina del equipo hasta la conclusión del Giro de Italia 2022, es quien hace todo el ‘trabajo sucio’. Es decir, quien actúa como gregario y el que le abre el paso al esprínter para que tenga el camino limpio y pueda rematar con todas sus fuerzas en los metros finales. Sin embargo, en esta ocasión, al argentino le falló su bicicleta y las consecuencias se vieron en el punto de meta.

Ahora que ha terminado la etapa 5, Gaviria, junto a su equipo, deberán pasar la página y pensar en lo que viene. La edición 105 del Giro de Italia aún tiene varias etapas en las que esta dupla tendrá una nueva oportunidad para conseguir esa tan anhelada victoria que el colombiano ha esperado desde hace varios años.

¿Dónde empezó la relación entre Maximiliano Richeze y Fernando Gaviria?

El corredor colombiano, cabe señalar, arrancó su carrera profesional en el ciclismo de pista con el equipo Coldeportes-Claro. Una modalidad en la que el cronómetro es el peor enemigo de los ciclistas. Aquí, Gaviria consiguió también una gran cantidad de triunfos en los diferentes eventos en los que participó y, aunque de vez en cuando sigue participando en este tipo de competencias, lo hace es cuando tiene que ponerse el uniforme de Colombia.

En la ruta, el primer equipo que confió en él fue el Quick-Step de Bélgica y a medida que pasaron los años se convirtió en el principal embalador de esta escuadra donde conocería al argentino Richeze y con quien conseguiría generar un vínculo que lo llevaría a la gloria del ciclismo.

De momento, ambos están enfocados en hacer lo mejor posible para que Gaviria se saque esa espina que lleva clavada en el Giro de Italia, ya que en los últimos años no ha tenido la mejor de las suertes al ser atacado en varias ocasiones por el covid-19, así como por algunas caídas que sufrió.

Richeze es su máximo aliado, ya con Juan Sebastián Molano no ha conseguido ser ese gregario que él espera y, además, Álvaro Hodeg, quien llegó para hacer el trabajo de Richeze, no ha podido debutar con el UAE por una dura lesión que sufrió, luego que un carro lo estrellara mientras entrenaba en su bicicleta junto a su hermano un día antes de empezar sus vacaciones.