Giro de Italia 2022 | Diego Camargo es optimista: “Se sufre, pero se hace lo mejor”

El corredor del Education First es uno de los colombianos que ha dado mayor protagonismo en la ‘corsa rosa’.

Diego Camargo, del Education First, dio una gran espectáculo en la jornada 7 del Giro de Italia. El ciclista colombiano aguantó un largo trayecto de la etapa pegado a la rueda de los corredores del Jumbo Visma, quien fueron los que comandaron en todo momento la fuga del día y, poco a poco, fueron dejando a quienes los acompañaban regados en el camino.

El corredor cafetero aguantó lo más que pudo, pero al final los ataques del equipo holandés terminaron por reventarle las piernas.

A pesar de esto, Camargo demostró a sus 24 años que tiene con qué estar entre los mejores y que puede dar la pelea en las etapas en las que la montaña es la gran protagonista. Eso sí, en la etapa 8, la cual tendrá un recorrido por la ciudad de Nápoles de 153 kilómetros, los favoritos del pelotón deberán estar muy pendientes para no terminar rezagados y perder tiempo con un día que pinta, una vez más, para la escapada.

En cuanto a la etapa 8 se refiere, Camargo aseguró para los micrófonos de SEMANA, previo al inicio de la jornada, que lo más importante será “disfrutarla al máximo”. Sin embargo, el de Education First es consciente que hay que ahorrar algo de energías de en las piernas, pensando en lo que se viene.

El joven corredor colombiano ha tenido muy buenas sensaciones a lo largo de la edición 105 de la corsa rosa, pero sabe que aún queda un largo camino por recorrer, pues hasta ahora esta competencia está llegando al cierre de la primera de las tres semanas que la componen.

“Estamos muy contentos que es lo importante”, dijo. Sin embargo, no negó en resaltar que en este tipo de competencias “se sufre, pero igual se hace lo mejor”.

Los corredores colombianos siguen dando de qué hablar y en lo que les espera por delante seguro darán el zarpazo en cualquier momento, ya que la alta montaña está a la vuelta de la esquina y ahí será donde tendrán que demostrar el porqué son de los más temidos en este tipo de etapas.

Cabe señalar que la etapa de la jornada del 15 de mayo será la primera gran prueba para todo el pelotón, puesto que por segunda vez habrá un final en alto en Blockhaus, un puerto de primera categoría.

Ahora bien, este no será el único tramo montañoso que deberán atravesar, ya que también los esperan otros cuatro puertos de montaña, uno de tercera categoría, dos de segunda y uno más de primera, por lo que será clave no explotar en el circuito en Nápoles.

No obstante, Camargo no se adelanta mucho a esto y va paso a paso: “Hay que hacer una buena etapa y ya miraremos mañana para hacer lo mejor”, concluyó el corredor del Education First.

Clasificación general del Giro de Italia 2022

1. LÓPEZ Juan Pedro (Trek)

2. KÄMNA Lennard (BORA) 00:38″

3. TAARAMÄE Rein (Intermarché) 0:58″

4. YATES Simon (Team BikeExchange - Jayco) 1:42″

5. VANSEVENANT Mauri (Quick-Step) 1:47″

6. ALMEIDA João (UAE Team Emirates) 1:58″

7. KELDERMAN Wilco (BORA) 1:59″

8. BILBAO Pello (Bahrain - Victorious) 2:00″

9. BARDET Romain (DSM) 2:06″

10. CARAPAZ Richard (Inesos) 2:06″

15. BUITRAGO Santiago (Bahrain - Victorious) 2:18″

24. SOSA Iván Ramiro (Movistar) 3:05″

49. CAMARGO Diego Andrés (EF Education-EasyPost) 16:04″

54. TEJADA Harold (Astana Qazaqstan Team) 19:50″

134. GAVIRIA Fernando (UAE Team Emirates) 1:09:55″