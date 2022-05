Giro de Italia 2022 | Gran gesto de Mathieu van der Poel con Biniam Girmay al reconocer su derrota

Fue un final emocionante el que se vivió en Jesi, marcado en los últimos kilómetros por los ataques de diferentes ciclistas: Covi, Richard Carapaz y Van der Poel, que mostró un inmenso potencial.

Se repuso fácilmente del inconveniente que sufrió a 55.8 kilómetros para la meta, cuando el neerlandés perdió cerca de un minuto por una falla mecánica, que lo obligó a hacer las veces de mecánico a un lado de la carretera, manipular su cadena hasta descubrir que un plástico le impedía seguir en marcha. Fue atendido por los asistentes del automóvil de su escuadra y siguió adelante.

Impuso tan buen paso, que llegó al final de la jornada, que rindió tributo a Michele Scarponi, peleando el embalaje final con un eritreo de 22 años, que apareció sobre los últimos metros y cruzó la línea de meta de primero, con un tiempo de 4:32:07″.

La disputa con el africano fue pedalazo a pedalazo, y el cierre dejó fuego en el asfalto. Sin embargo, a Van der Poel no le dieron las piernas y no dudó en reconocer su derrota. Bajó la marcha para descansar y, mientras veía como su competidor lo superaba, mostró al mundo porque el deporte es ejemplo de unión.

Su gesto de deportividad consistió en levantar el pulgar para admitir la superioridad de su rival. Como si fuera poco, cuando cruzó la línea buscó al primer atleta eritreo/negro que gana una etapa en el Giro de Italia y consigue su segunda victoria para África, después de lo logrado por el sudafricano Alan Van Heerden en Pesaro en 1979, y lo abrazó con efusividad.

En un final emocionante y a pura velocidad, Biniam Girmay (Intermarché Wanty Gobert Materiaux) se adjudicó en un cerrado sprint la décima etapa del Giro de Italia 2022, luego de recorrer 196 kilómetros entre Pescara y Jesi. El español Juan Pedro López (Trek-Segafredo) se mantuvo como líder de la clasificación general. - Foto: https://www.giroditalia.it/es/

El neerlandés fue aplaudido por los amantes del ciclismo, mientras que el ganador de 22 años, 1 mes y 15 días se convirtió en el más joven desde la 11ª etapa del año pasado en salir avante cuando Mauro Schmid ganó en Montalcino, con 21 años, 5 meses y 15 días.

“Eritrea es la 36ª nación ganadora del Giro. Le sigue Eslovaquia (2020, Peter Sagan en Tortoreto)”, dice la página oficial de la corsa rosa.

“Tuvimos el control desde el principio. Agradezco a mi equipo su trabajo, estoy muy contento. Todo el equipo me ayudó, incluso los escaladores. Pozzo (Pozzovivo) estuvo increíble. Me llevó muy bien. Al principio del Giro, sabíamos que teníamos posibilidades de ganar. Forma parte de todo un proceso y doy las gracias a todos los que me rodean. Cada día escribimos una nueva historia, y les estoy agradecido”, aseguró Girmay.

Clasificación de la etapa 10 - Giro de Italia 2022

1. Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) - 4:32:07.

2. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) - 0′'.

3. Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa) - 0′'.

4. Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) - 0′'.

5. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) - 0′'.

6. Koen Bouwman (Jumbo-Visma) - 0′'.

7. Romain Bardet (DSM) - 0′'.

8. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) - 0′'.

9. João Almeida (UAE Team Emirates) - 0′'.

10. Mauro Schmid (QuickStep) - 0′'.

Así marcha la clasificación general

1 Juan Pedro López Trek – Segafredo – 42:24:08.

2 João Almeida - UAE Team Emirates – 0:12.

3 Romain Bardet - Team DSM – 0:14.

4 Richard Carapaz - INEOS Grenadiers – 0:15.

5 Jai Hindley BORA – hansgrohe – 0:20.

6 Guillaume Martin Cofidis – 0:28.

7 Mikel Landa Bahrain – Victorious – 0:29.

8 Domenico Pozzovivo Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux – 0:54.

9 Emanuel Buchmann – hansgrohe – 1:09.

10 Pello Bilbao Bahrain – Victorious –1:22.