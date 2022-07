Le llueven críticas a Egan Bernal por preferir entrenar que visitar a su madre enferma de cáncer

Usuarios de redes cuestionaron fuertemente al ciclista por no viajar a acompañar a su mamá.

Egan Bernal ha pasado meses en medio de la polémica en redes sociales, luego de haber manifestado abiertamente sus opiniones políticas, que fueron rechazadas por la mayoría de los usuarios de Twitter, especialmente. Pero a casi dos semanas de haber terminado las elecciones, el ciclista sigue siendo blanco de críticas, pero esta vez no por política.

Tras pasar varios días en Dinamarca, el corredor del Ineos Team manifestó que iba a volver a Colombia a pasar algunos días con su familia. Asimismo, había afirmado que tenía unos asuntos que resolver en el país.

“Fue bonito mientras duró. Un par de días en Dinamarca, en la salida del Tour de Francia. Estuvimos con algunos invitados mostrando cómo funciona el equipo. Ahora vuelvo a casa porque hay algo de trabajo por hacer”, indicó en aquel momento.

El zipaquireño, sin embargo, anunció este viernes que se quedará más tiempo de lo pensado en territorio europeo y puntualizó que en la vida hay que hacer muchos sacrificios para lograr las metas trazadas.

Pese a que no entregó mayores detalles, el campeón del Tour de Francia aprovechó el momento para señalar que esta no fue una decisión fácil de tomar, puesto que no verá a su madre durante un buen tiempo.

“A veces uno tiene que hacer sacrificios en esta vida. Mañana viajaba a Colombia a visitar a mi mamá, que tiene cáncer; ella es la persona más importante para mí, pero decidí quedarme a hacer un ‘Training Camp’ con mi equipo en Andorra”, precisó Bernal.

Y aunque varios usuarios y famosos en redes apoyaron la decisión del ciclista colombiano, la realidad es que la mayoría criticaron su decisión, ya que, en la opinión de muchos, Egan debería haber priorizado ver a su madre, por el delicado estado de salud en el que se encuentra.

“Mi mamá es más importante que un training camp y si tengo los medios económicos para viajar, lo haría sin dudarlo o vería como hago para que viaje a Europa a recibir tratamiento médico”, escribió @hippiecosmico94, en respuesta al trino de Egan.

“Se pasa de bestia, a dónde quiere llegar ese man, la verdad no sé quién es, solo que monta cicla y es muy bueno en las carreras. Pero he tenido la oportunidad de leerlo y qué bestia. No tiene perdón el bruto”, le respondió el usuario @dilbarsanchez.

“Pero acuérdate que es más importante tu mamá, la fama y la plata son cosas materiales, la vida es corta y déjame decirte que era mejor sacrificar un poco de tu deporte que la visita a tu mamá, eso sí es importante. Esa es mi opinión, ahí, disculpe, pues”, le dijo @lanavedepapel

“Yo por nada en el mundo sacrificaría la oportunidad de ver a mi madre, porque después de que uno la pierde nada vuelve a ser igual. Primero la madre por encima de lo que sea. La plata va y viene y las metas pueden esperar. Pero una madre nunca debe ser una segunda opción”, le dijo @juancorozco11, criticando fuertemente a Bernal.

Así fueron muchos los usuarios de Twitter que respondieron la publicación de Egan, mostrándole su desacuerdo por no acompañar a su mamá en un momento tan difícil. Lo que confirmar que el ciclista no es la misma persona amada y respetada por todos de hace unos años, cuando hizo vibrar al país, convirtiéndose en el primer colombiano de la historia en ganar el Tour de Francia.

Cabe recodar que Flor Marina Gómez, madre del corredor del Ineos Team, confirmó en mayo pasado que tenía cáncer de seno. Incluso, aseguró que se enteró de esa lamentable noticia el mismo día que el campeón del Giro de Italia viajó a Europa.

“La palabra cáncer impacta mucho, pero lo hemos tomado con tranquilidad y con mucha responsabilidad. Seré una sobreviviente del cáncer de mama”, precisó la mujer en SEMANA en aquella oportunidad.