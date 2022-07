Egan toma dura decisión y no volverá, por el momento, a Colombia; su mamá lo esperaba

Egan Bernal, uno de los ciclistas más importantes en la historia de Colombia, reapareció esta semana en su cuenta personal de Twitter y aseguró que tomó una dura decisión, sorprendiendo a todos sus seguidores.

Tras pasar varios días en Dinamarca, el corredor del INEOS Team manifestó que iba a volver a Colombia a pasar algunos días con su familia. Asimismo, había afirmado que tenía unos asuntos que resolver en el país.

“Fue bonito mientras duró. Un par de días en Dinamarca, en la salida del Tour de Francia. Estuvimos con algunos invitados mostrando cómo funciona el equipo. Ahora vuelvo a casa porque hay algo de trabajo por hacer”, indicó en aquel momento.

El zipaquireño, sin embargo, anunció este viernes que se quedará más tiempo de lo pensado en territorio europeo y puntualizó que en la vida hay que hacer muchos sacrificios para lograr las metas trazadas.

Pese a que no entregó mayores detalles, el campeón del Tour de Francia aprovechó el momento para señalar que esta no fue una decisión fácil de tomar, puesto que no verá a su madre durante un buen tiempo.

“A veces uno tiene que hacer sacrificios en esta vida. Mañana viajaba a Colombia a visitar a mi mamá, que tiene cáncer; ella es la persona más importante para mí, pero decidí quedarme a hacer un ‘Training Camp’ con mi equipo en Andorra”, precisó Bernal.

El pedalista colombiano reiteró finalmente en Twitter que el objetivo es terminar todo su proceso de recuperación en España y volver a las competiciones oficiales lo más pronto posible.

Cabe recodar que Flor Gómez, madre del corredor del INEOS Team, confirmó en mayo pasado que tenía cáncer de seno. Incluso, aseguró que se enteró de esa lamentable noticia el mismo día que el campeón del Giro de Italia viajó a Europa.

“La palabra cáncer impacta mucho, pero lo hemos tomado con tranquilidad y con mucha responsabilidad. Seré una sobreviviente del cáncer de mama”, precisó la mujer en SEMANA en aquella oportunidad.

A veces uno tiene que hacer sacrificios en esta vida. Mañana viajaba a Colombia a visitar a mi mamá que tiene cancer, ella es la persona más importante para mi, pero decidí quedarme a hacer un Training Camp con mi equipo en Andorra pensando en las próximas metas 👊🏽 Esto no acaba. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) July 1, 2022

Este viernes, por otro lado, comenzó el Tour de Francia 2022 y el ciclista Yves Lampaert (Quick-Step) se llevó la primera etapa. Además, se convirtió en el primer líder de la clasificación general.

El pedalista belga sorprendió a más de uno y superó a los grandes favoritos de la competencia, Wout van Aert (Jumbo-Visma) y Tadej Pogčcar (UAE Emirates), quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente.

Con respecto a los corredores colombianos, Daniel Felipe Martínez (INEOS Team) fue el mejor escarabajo de la jornada y finalizó la fracción en el puesto número 33, mientras que Nairo Quintana (Arkéa Samsic) realizó una muy buena presentación, teniendo en cuenta que la contrarreloj no es su especialidad.

El boyacense, que espera pelear por el título de la segunda grande de la temporada, sacó toda su casta y quedó a menos de un minuto del ganador de la fracción, por lo cual no perdió mucho tiempo con respecto al pelotón de favoritos.

“Hemos sabido rodar muy bien durante la crono, teniendo todas las precauciones posibles por la lluvia. Hemos rodado bien, he tenido muy buenas sensaciones”, concluyó Quintana luego de finalizada la fracción.

Este sábado se llevará a cabo la segunda etapa del Tour de Francia 2022 entre las localidades de Roskilde y Nyborg. La jornada contará con un recorrido de 202 kilómetros y tendrá tres puertos de montaña de cuarta categoría.