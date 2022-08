Miguel Ángel López envía mensaje de apoyo a Nairo Quintana

A pocos días de iniciarse la Vuelta a España 2022, el ciclista colombiano Nairo Quintana pasó del cielo al infierno tras conocerse en días pasados una sanción impuesta por la UCI, ente regulador del ciclismo mundial que cayó con todo su peso al cafetero por el uso de tramadol, medicamento que no está permitido en el deporte pedal.

En un comunicado oficial emitido el pasado miércoles, la UCI aseguró que “los análisis de dos muestras de sangre seca proporcionadas por el ciclista los días 8 y 13 de julio durante el Tour de Francia 2022 revelaron la presencia de tramadol y sus dos metabolitos principales”.

“De acuerdo con las Reglas Médicas de la UCI, el corredor está descalificado del Tour de Francia 2022. Esta decisión podrá ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dentro de los próximos 10 días”, se agregó.

Tour de Francia 2022: Nairo Quintana durante la etapa 20, una contrarreloj de 40 km entre Lacapelle Marival y Rocamadour - Foto: REUTERS

Ante esto, Nairo Quintana, que tenía todo listo para disputar la Vuelta a España, competencia que ya ganó, decidió bajarse del bus y ponerse al tanto con su defensa luego de las acusaciones en su contra.

“Han pasado unas horas y he podido reflexionar durante la noche, ahora mismo no tengo cabeza y el cuerpo no está para hacer la competencia, aunque ayer había dicho que iba a hacer la Vuelta a España. No me encuentro en condiciones, prefiero retornar a casa, organizar y preparar mi defensa, y estaré trabajando durante estos 10 días para demostrar que no tengo ningún problema y nuevamente nos veremos en las próximas competiciones”, fue el mensaje que dio el deportista.

De acuerdo con su oficina de prensa, Nairo, aunque fue sancionado, no está suspendido, no fue sancionado por dopaje y quiere demostrar que no ha consumido ese medicamento.

La noticia que conmocionó al ciclismo colombiano llegó a suelo neerlandés este jueves, donde sus compatriotas Harold Tejada y Miguel Ángel López decidieron pronunciarse y mandarle un mensaje de aliento al ciclista del Arkéa Samsic.

“Es un momento difícil para él (Nairo Quintana), tratamos de apoyarlo en lo que más pueda, pero también son situaciones personales y ya”, dijo Harold Tejada, corredor del Astana.

Por su parte, ‘Supermán’ López, que también se vio en problemas antes de la Vuelta a España por factores externos, se congració con Nairo y le mando un apoyo. “Enviarle un mensaje de apoyo, son situaciones que se presentan en la vida, no tengo conocimiento, pero le mandamos fuerza”, dijo el líder del Astana.

Ante la ausencia del boyacense de 32 años, la escuadra francesa Arkéa Samsic decidió no reemplazarlo y seguir adelante con los siete corredores que ya tenía inscritos: Anthony Delaplace, Clément Russo, Daniel McLay, Elie Gesbert, Simon Guglielmi, Lukasz Owsian y Thibault Guernalec. Sin Nairo Quintana en la Vuelta a España serán solo siete los ciclistas cafeteros que estarán corriendo en la ronda española desde este viernes.