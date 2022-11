Nairo no se queda quieto tras fallo del TAS y lanza dura advertencia: “Mostraré todo”

Nairo Quintana, que es uno de los ciclistas más importantes en la historia de Colombia, recibió este jueves una mala noticia y el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) rechazó el recurso de apelación sobre su descalificación del Tour de Francia 2022, tras habérsele encontrado en su organismo tramadol.

De acuerdo con la entidad, los rastros de esta sustancia en la sangre del pedalista boyacense son suficientes para desestimar los argumentos expuestos por la defensa y rectificar la sanción interpuesta por la Unión Ciclista Internacional, Además, indicó que el colombiano deberá pagar la multa económica que se le impuso.

“Acogemos con satisfacción la decisión del TAS, que confirma la descalificación del ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana Rojas del Tour de Francia 2022. Esta decisión refuerza la validez de la prohibición de tramadol para proteger la salud y la seguridad de los corredores. No se harán más comentarios sobre este asunto”, precisó la UCI.

Frente a este anuncio, el corredor cafetero no se quedó callado y compartió con todos sus seguidores sus primeras impresiones sobre el fallo. Además, manifestó que lo recibía con bastante tristeza.

“Nos dieron el resultado del TAS, lamentablemente no fue bueno para mí, con tristeza lo digo. A lo largo de mi carrera he tenido más de 300 controles antidoping y nunca he tenido ningún problema de dopaje”, indicó inicialmente

El boyacense, de igual manera, aprovechó el momento para puntualizar que en las próximas semanas mostrará todos los documentos y las situaciones que vivieron durante el proceso.

“Tengo muchas razones del porqué no he tomado este producto. Más adelante les contaré todas las situaciones del día a día durante este proceso y cómo sucedió. Mostraré todo, cómo presentamos nosotros nuestra defensa y por qué el TAS no la tuvo en cuenta”, agregó Quintana.

Luego, enfatizó: “La vida sigue, la tormenta tiene que pasar. Seguimos mirando hacia adelante. Tengo una linda familia, tengo un país y un grupo de grandes amigos que me apoyan y les agradezco por ello. Nos veremos pronto en un nuevo Gran Fondo para hablar de mi vida deportiva”.

El campeón de la Vuelta España reiteró finalmente en sus diferentes redes sociales que más adelante revelará todos los detalles de esta pelea que tuvo que dar para demostrar su inocencia.

La decisión del TAS es un nuevo golpe para Nairo Quintana, quien se encuentra buscando de equipo para la poxima temporada tras salir del Arkéa Samsic. Por el momento, no hay información sobre el futuro de su carrera, la que parece complicarse.

Lo sucedido con el cóndor de Boyacá tendría repercusiones en otros ciclistas, ya que la escuadra francesa no contaría en sus planes renovar el contrato de los colombianos Dayer Quintana, hermano menor de Nairo, Winner Anacona y Miguel Flórez, quienes terminan su vínculo a fin de año.

Esta no es la primera vez que Nairo Quintana vive una compleja situación con la organización del Tour de Francia, ya que en 2020 la policía gala realizó una redada en el hotel donde se estaba alojando.

En aquella oportunidad, los medios de comunicación locales informaron que la inspección fue hecha por oficiales de la Oficina Central de Lucha contra Amenazas al Ambiente y Salud Pública (OCLAESP) como parte de una investigación preliminar, sin la participación de la Agencia Francesa Antidopaje (AFLD).