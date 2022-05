¿Nairo Quintana y ‘Supermán’ López en el mismo equipo? Ya hay negociaciones para 2023

El Giro de Italia, la primera grande de la temporada, no ha estado marcada por el protagonismo de los colombianos, más allá de las etapas al esprint que ha disputado Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) y el par de escapadas en las que Diego Camargo (EF Easy-Post) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) han mostrado su potencial en la montaña.

Las sensaciones del ciclismo nacional empezaron a ser negativas desde el mes de enero, cuando el grave accidente de Egan Bernal sepultó cualquier oportunidad de verlo defender su título en la corsa rosa. Unos días más tarde, el que se bajó del Giro fue Nairo Quintana, a raíz de la decisión de su equipo de no participar porque no creían que el perfil de las etapas se ajustara a las condiciones de sus ciclistas.

La carrera empezó y solo cuatro etapas después de su inicio, disputando los primeros kilómetros en territorio italiano, se produjo el retiro de Miguel Ángel López, que era la gran carta colombiana en esta edición. De acuerdo con lo que informó el equipo Astana, el boyacense venía luchando contra problemas físicos y decidió no continuar para no poner en riesgo su integridad ni los intereses de los directores.

Supermán López tuvo que tomar el retiro por problemas físicos en la etapa 4 del Giro - Foto: AFP

Conexión colombiana

En lugar de Supermán, quien ha tomado esa batuta de líder para la alineación kazaja es Vincenzo Nibali, sin embargo, en la primera semana anunció que este será su último Giro y también la temporada final de su laureada carrera arriba del sillín.

Ante esa baja sensible, el Astana está obligado a salir al mercado para conseguir un ciclista de renombre, que sea bueno en la escalada y tenga la suficiente experiencia para reemplazar al ‘Tiburón de Messina’ en el año 2023. En esa ecuación aparece como posibilidad el colombiano Nairo Quintana, que ha demostrado tener piernas para seguir compitiendo en la élite del ciclismo.

Javier Ares, reconocido periodista español especializado en el deporte de las bielas, aseguró que el equipo celeste ve grandes opciones de convencer a Nairo para que no renueve su contrato con el Arkéa y se una a la nómina en la que se encuentran Supermán López y Harold Tejada.

“Están sonando los rumores, por lo menos hasta mis oídos, de que Nairo Quintana estaría acercándose muchísimo al Astana”, indicó Ares en el remate de un video sobre la etapa 15 del Giro en el que también tocó el tema del futuro de Richard Carapaz y Tom Dumoulin.

Nairo Alexander Quintana Rojas de Colombia y Team Arkéa - Samsic durante la presentación del equipo antes de la París-Niza - Foto: Getty Images

Si se llega a dar la salida del Cóndor al cuadro kazajo, el equipo Arkéa-Samsic tendría pensado entrar en la puja por el ecuatoriano del Ineos Grenadiers, una pelea bastante complicada si se contempla que el Movistar y el EF Easy-Post se encuentran primeros en la fila con buenas intenciones económicas de ficharlo.

De todas maneras, la decisión de separar sus caminos del Arkéa no es fácil, pues este año le han dado toda la confianza para liderar la plantilla y responder con dos títulos en el arranque de la temporada: Tour de la Provence y el Tour de los Alpes Marítimos y de Var. Ese par de logros han servido a los franceses para sumar puntos en la clasificación de la categoría ProTeam con el objetivo de, en 2023, convertirse en miembros vigentes del World Tour.

Hace un par de meses, Nairo concedió una rueda de prensa en la que le cuestionaron el tema de su futuro, teniendo en cuenta que el contrato vencerá en diciembre de este año. “Año a año soy un corredor que da su máximo desde el inicio de contrato hasta el final. No me preocupa, quiero hacer las cosas bien y poder tener triunfos este año. Está claro que según lo que haga está ahí el futuro. Siempre me preparo a tope para dar lo mejor”, afirmó.