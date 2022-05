Giro de Italia | Tres equipos se pelean por el fichaje de Richard Carapaz para 2023

Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) es el gran favorito de los expertos para quedarse con el título del Giro de Italia 2022, que está cerca de cumplir su segunda semana de competencias. El ecuatoriano marcha segundo a solo 12′’ de diferencia respecto al líder Juan Pedro López (Trek-Segafredo), quien ya ha dejado claro que no se encuentra a la altura de los favoritos para el título.

Las dos etapas de montaña que se disputarán este fin de semana podrían ser la clave para que Carapaz se monte en lo más alto de la clasificación general y empiece a encaminar la defensa del trofeo que el Ineos Grenadiers ha ganado en los últimos dos años con Tao Geoghegan Hart (2020) y Egan Bernal (2021).

Para el ciclista nacido en la región de Carchi es una gran oportunidad de conseguir su segundo Giro de Italia, después del que conquistó con el Movistar en 2019, pues para esta oportunidad no asistieron grandes nombres como Pogacar o Roglic, situación que abre las puertas para los corredores que muchas veces se ven a la sombra de los múltiples campeones.

Además, quedarse con la maglia rosa representaría para Carapaz una inmejorable despedida del Ineos si es que toma la decisión de irse a final de año. Otros equipos saben que termina contrato y ya han empezado a susurrarle en el oído con la promesa de convertirlo en capo de escuadra.

El primero en la fila es el Movistar, justamente el equipo que abandonó a finales de 2019 para sumarse al conjunto británico. De acuerdo a VeloNews, medio internacional dedicado a información sobre el ciclismo, el campeón olímpico en Tokio ya ha escuchado la oferta de los telefónicos y le atrae la idea de volver con mejores condiciones económicas de las que tenía antes de su salida.

“Estamos en conversaciones con Ineos para renovar y seguro con Movistar. También está interesado EF Education-EasyPost. Hay tres equipos interesados”, mencionó el agente de Carapaz, Giuseppe Acquadro, en declaraciones con el medio citado. “Creo que decidirá al final del Giro. Está buscando un contrato de tres o cuatro años”, añadió.

Reemplazo de dos experimentados

Sea cual sea la decisión que tome el ecuatoriano es para tener un papel protagónico. Si regresa al Movistar compartirá el liderato del equipo junto a Enric Mas, sustituyendo de esa manera el rol que juega Alejandro Valverde, quien ya ha avisado que se retirará del profesionalismo al final de la presente temporada.

Si, por otro lado, la balanza se decanta por el Education First, Richard llegará como respuesta al posible retiro de Rigoberto Urán. Acquadro también es el agente del antioqueño y deslizó que la decisión definitiva sobre continuar (o no) como profesional será anunciada tras su participación en el Tour de Francia de este año.

Richard Carapaz (Ineos) en la llegada al Monte Etna - Foto: AFP

La clave del acuerdo será el equipo que le prometa mejores condiciones contractuales y deportivas. Movistar tiene la ventaja de tener el flujo de caja para hacerle una jugosa oferta, sin embargo, le juega en contra que últimamente le ha costado entrar en la pelea por los grandes títulos frente a lo que pueden hacer el UAE Team Emirates, Jumbo-Visma y el propio Ineos.

EF Easy-Post, por su parte, no tiene problema en darle a Carapaz la batuta del equipo, mucho más si Rigo se retira, pero el problema es igualar la millonada que pueden poner sobre la mesa los otros dos contendores, teniendo en cuenta que en la cúpula del cuadro británico no descartan activar negociaciones con el ecuatoriano para buscar una renovación que no está fácil al conocer que el ciclista y su agente han estado sondeando a los posibles pretendientes que quieren aprovechar el final del contrato.