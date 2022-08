“No quiero pelear”: Nairo Quintana rompió el silencio y habló sobre su futuro en el Arkéa

Nairo Quintana cerró su participación en el Tour de Francia 2022 el domingo 24 de julio, con el habitual paseo a Los Campos Elíseos en París, donde Jonas Vingegaard celebró su triunfo en la edición 109 de la Grande Boucle.

Por su parte, el deportista boyacense terminó en la sexta posición de la clasificación general y demostró que pasa por un buen momento deportivo.

Gracias a estar en el top 10 del Tour, también dejó claro que aún tiene mucho por ofrecer en el deporte de las bielas y desde ya se plantea varios retos para el cierre de la temporada y la campaña 2023.

Precisamente, durante el Tour se generaron todo tipo de comentarios sobre el futuro del pedalista nacido en Cómbita, Boyacá, a quien vincularon con una posible vinculación al UAE Team Emirates, donde es líder el esloveno Tadej Pogacar.

Para ponerle fin a los rumores, en las últimas horas el mismo corredor reveló nueva información sobre su futuro y dejó claro su deseo de cara a la Vuelta a España 2022 y las competiciones de 2023.

En conversación con el programa Blog Deportivo de Blu Radio, Nairo Quintana contó que su “mánager está trabajando” en la renovación con el Akéa Samsic, escuadra francesa a la que llegó para la temporada 2020 tras ocho años en el Movistar Team.

Además, indicó que “es una de las mejores opciones” que tiene hoy sobre la mesa y por eso su decisión es continuar con la escuadra francesa. “Como había dicho en el Tour de Francia, es un equipo que ha venido creciendo y he ayudado en eso estos tres últimos años”.

Más allá de los rumores que se han generado sobre su carrera deportiva, Nairo confesó que sí hubo “propuestas de algunos equipos”, su intención no es llegar a buscar un espacio especial en otro lugar, como el que ya tiene en el Arkéa.

“Finalmente, no quiero entrar a pelear con otros líderes o con equipos, donde toca mirar quién es mejor que otro y para quién hay que trabajar”, agregó.

Dentro de sus razones para seguir en el equipo francés está que el tiempo que le costaría la adaptación en otra institución, ya que “el cambio de un equipo cuesta mínimo casi un año”. “Si lo contratan dos años, le queda uno para demostrar si sigue ahí o buscar nuevamente equipo”.

Pese a que “no hay nada firmado” hasta el momento, “la idea es continuar con el Arkéa” en la temporada 2023 y volver a estar en las grandes carreras.

“La idea es no perder un año en el que tenga que demostrar quién es mejor que quién para poder trabajar. Equipos me llamaron y me dijeron que me querían para trabajar. Lamentablemente, creo que todavía tengo madera para ganar y no me interesó”, añadió.

Dentro de sus próximos objetivos a nivel personal está la Vuelta a España 2022, competencia que se desarrollará entre el 19 de agosto y el 11 de septiembre. En cuanto a la preparación para la carrera, dijo que “no hay que hacer demasiado” porque “el Tour de Francia fue demasiado rápido”. “Son solamente cuatro entrenamientos específicos y dejar recuperar el cuerpo”, finalizó.