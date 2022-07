Petristas atacan a Rigo por pulla al “vivir sabroso” de Francia; excandidato lo defendió

El corredor del EF Education First recibió todo tipo de comentarios en las distintas redes sociales.

Rigoberto Urán, que es uno de los ciclistas colombianos más carismáticos del ciclismo mundial, dio una nueva demostración de su jerarquía y fue protagonista en la etapa 14 del Tour de Francia 2022, que se disputó entre Saint-Étienne y Mende.

Tras la dura jornada en suelo galo, el antioqueño -con su particular estilo- entregó sus impresiones con respecto a la fracción. Sin embargo, hizo referencia a la famosa frase de la electa vicepresidenta, Francia Márquez, sobre “vivir sabroso” y compartió una pequeña reflexión.

“No huevón. No se puede comer ese cuento de vivir sabroso, si se come ese cuento, voy a una hora. Hay que ir a apretar porque aquí nadie le regala a uno nada. El ciclismo es como la vida, todos los días hay que luchar. Lo más importante es tener ambición”, precisó.

Pese a que en ningún momento habló de política, el líder del EF Education First recibió todo tipo de comentarios en las distintas redes sociales. Incluso, varios simpatizantes del Pacto Histórico lo criticaron fuertemente en Twitter.

“No entendió nada. Vivir sabroso no tiene nada que ver con vagancia. Como dijo Francia, es que a uno no lo maten ni lo amenacen. Tiene que ver con comer tres veces al día, abrir un grifo y que salga agua. Es básico, es apenas lo suficiente”, escribió un usuario.

Además, otro seguidor de Gustavo Petro le mandó el siguiente mensaje: “Rigo es un tipo que ya tiene su vida resuelta y la de tres generaciones más, pero se queja porque le tocará pagar más impuestos”.

Enrique Gómez, sin embargo, salió rápidamente en defensa del corredor colombiano y recalcó que la ciudadanía no puede caer en el cuento que propuso la líder medioambiental, con respecto a la idea de “vivir sabroso’'.

El excandidato presidencial también aprovechó el momento para señalar que está construyendo una sólida oposición en contra del nuevo gobierno y el Pacto Histórico.

“Como nos lo dice Rigo Urán, la vida es como el ciclismo: todos los días hay que batallarla y las expectativas de las metas permiten los resultados. Estamos construyendo la ruta para la oposición desde la salvación nacional”, concluyó.

"No se puede comer ese cuento de vivir sabroso" y como nos lo dice Rigo Urán la vida es como el ciclismo: todos los días hay que batallarla y las expectativa de las metas permite resultados. Estamos construyendo la Ruta para la Oposición desde Salvación Nacional. pic.twitter.com/cnrxs6oWdZ — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) July 16, 2022

Con respecto al ámbito deportivo, el pedalista antioqueño anunció esta semana que no va a descansar y que el equipo le confirmó que va a correr la Vuelta a España 2022, que empezará el próximo 19 de agosto.

“Me van a sacar el IVA. Ahora vamos a seguir compitiendo. Como no lo hice bien acá, tenga. Me van a sacar el IVA, todo. Aquí es camellando parejo. Acuérdese que yo soy empleado de una empresa. Soy un asalariado contento y feliz”, puntualizó.

Luego, Rigobertó Urán añadió: “Tengo que seguir corriendo. Voy a correr la Vuelta a España. Acá no dan permiso de nada. Camellando parejo. Me veía en Barú la otra semana y me dicen que voy a San Sebastián”.

Cabe recordar que el ciclista del EF Edication First se encuentra parcialmente en la posición número 28 de la clasificación general del Tour de Francia 2022 a más de una hora del líder de la carrera.