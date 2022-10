“¡Salud!”, particular manera de Egan Bernal para abrir una cerveza al término de la temporada

Sonriente, feliz y con su indumentaria del INEOS Grenadiers era cómo anhelaba ver el mundo a Egan Bernal tras el duro suceso que vivió a principios de 2022. Este domingo 23 de octubre eso es una realidad gracias a la fuerza de voluntad del colombiano y al apoyo de los médicos que aportaron para ver nuevamente en plenitud de condiciones al campeón colombiano del Giro de Italia, además del Tour de Francia, entre otras prestigiosas competencias.

Cerveza en mano, el zipaquireño compartió un video en el que usa una de sus zapatillas para destapar la bebida, pone la tapa en uno de los calapiés y haciendo fuerza logra destrabar el líquido. Por la composición de este, algo se riega de él y es cuando se vislumbra una sonrisa contagiosa por parte del colombiano para todos los compatriotas que dicen junto a Bernal: “salud” en su historia de Instagram.

Sin duda, ver a uno de los máximos exponentes del deporte colombiano nuevamente tan vivo después de que en algún momento de dictaminó que su vida era un milagro, es más que motivo suficiente para que él, sus familiares y demás adeptos celebren de cara a un año venidero en el que puede que vuelva a la élite del deporte de las bielas.

Cuando eres campeón del Giro de Italia y Tour de Francia, abres como se te da la gana la cerveza.



Salud, @Eganbernal 🍻🚵‍♂️ pic.twitter.com/8XZYJJrXo5 — Sergio A. Calderón C. (@SergioCalC) October 23, 2022

Tras su regreso a competencias hace algunos meses, las expectativas del mundo del ciclismo con Egan Bernal se han despertado en gran tamaño de cara al año 2023. Su impresionante recuperación tras el accidente sufrido a comienzos de año, sumado a su vuelta a las competencias en la élite del deporte pedal, han generado alta expectativa, no solo en los aficionados, sino en sus rivales.

Si bien Egan no tiene su calendario confirmado para la siguiente temporada, se ha empezado a especular sobre su presencia en una de las tres grandes del año, como lo es el Tour de Francia, competencia en la que reinó en el año 2019 y en la que esperaba dar un golpe sobre la mesa en 2023.

Aunque el deseo del colombiano por competir en este evento está latente, ha sido sincero y ha dado pistas de su presencia en la grande boucle. “Tengo fe de que se puede iniciar la temporada 2023 y me gustaría si todo va bien volver al Tour. Intentarlo y hacer lo mejor posible, intentar hacer la general y llegar en buena forma”, afirmó el ciclista en charla con Caracol Radio.

Aunque su equipo ha sido más cauto con la vuelta a las grandes competencias, Egan ha sido el encargado de ponerse la presión, todo con el objetivo de volver a la élite.

#YoEscuchoElVbarCaracol



🇪🇸🚴‍♀️"Quiero ganar La Vuelta a España, sería un sueño ganar las tres grandes": Egan Bernal en El Vbar Caracol



🎧Escuche aquí la charla completa con el ciclista colombiano: https://t.co/0c98oC7knq



📻Lunes a viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/SnyICb9oDA — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) October 21, 2022

“Creo que hacer un par de carreras sin estar en nivel tan competitivo ayudó más que en lo físico en lo mental. Ver que puedo estar en el pelotón, ayudar a mi equipo. Quería ver si quedaba con algo de miedo de entrar en el pelotón. En los primeros kilómetros tenía mucha ansiedad. Después de mitad de carrera estaba normal y eso era lo que buscaba, no quedar con secuelas de miedo, o no estar cómodo en el pelotón”, afirmó.

Egan sabe lo fundamental que serán estos meses para lo que viene en la siguiente temporada. A la fe se aferra, algo que lo ayudó a salir de la batalla más dura de su vida. “Tengo fe de que se puede iniciar la temporada 2023 y me gustaría, si todo va bien, volver al Tour. Intentarlo y hacer lo mejor posible, intentar hacer la general y llegar en buena forma. Tengo 9 o 10 meses para intentar llegar bien al Tour. Mentalmente, me siento preparado y físicamente lo he hecho muy bien. Estoy intentando sacar lo mejor y positivo de la situación. Ciento por ciento quiero estar en una grande, pero el Tour sería fundamental”.