Santiago Buitrago envía contundente advertencia para lo que queda de la Vuelta a España 2022

⏪Y ya son 6⃣ diferentes líderes lo que ha visto #LaVuelta22. Revive el minuto de La Roja y como Evenepoel la ha conquistado.



❤️It’s now 6 different leaders in 6 days. Check out how @EvenepoelRemco of @qst_alphavinyl took control of La Roja.@CarrefourES #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/HRj2EPJNlK