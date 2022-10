SEMANA confirma la fecha en la que Nairo Quintana presentará su audiencia ante el TAS

Octubre será un mes determinante para el futuro de Nairo Quintana y su defensa por el positivo de tramadol en dos pruebas durante el Tour de Francia 2022. El ciclista colombiano ha dejado claro que quiere defender su honorabilidad y, por tanto, ha trabajado junto a sus asesores para reunir pruebas que ayuden a demostrar que no consumió el medicamento para favorecer su rendimiento físico.

En el video en el que le contó al mundo su salida del Arkéa-Samsic, Nairo también se refirió a la audiencia ante el TAS, que hasta ese punto no tenía una fecha definida. “He presentado mi defensa ante el TAS, sigo trabajando con mi grupo de abogados y de defensa, soy optimista porque soy honrado, honesto y quiero defenderme por eso mismo”, fueron las palabras del boyacense.

“Vamos a seguir pedaleando hacia adelante, poco a poco comentaré sobre mi futuro. Quiero seguir mostrando el corredor que soy, de lo que estoy hecho y puedo hacer”, agregó.

Ese día Nairo dijo que esperaba darle “buenas noticias” a los colombianos, tanto con su próximo equipo, como con la defensa ante las acusaciones de la UCI. “Quiero agradecer por todo el apoyo”, dijo el campeón de la Vuelta a España en 2016 y el Giro de Italia en 2014.

Pues el momento de ser escuchado por el Tribunal Arbitral del Deporte llegó. SEMANA consultó directamente con el grupo de abogados del ciclista y corroboró que la audiencia será el próximo miércoles 12 de octubre, aun cuando no aparece en el calendario de la organización para este mes.

Allí Nairo expondrá todos los documentos que ha recogido de su participación en el Tour, con el objetivo de demostrar su inocencia y, como consecuencia, lograr revertir la decisión de la UCI que lo descalificó y le quitó los puntos obtenidos por el sexto lugar en la clasificación general.

La UCI ya celebra

La presentación de las pruebas llega una par de semanas después de que la Agencia Mundial Antidopaje decretara el tramadol como una sustancia prohibida que será castigada con mucha más severidad a partir del año 2024. Dicha decisión fue celebrada por la Unión Ciclista Internacional (UCI), que se muestra confiada de ganar el caso contra Quintana.

“Lo pedíamos desde hace mucho tiempo, siempre hemos presionado para ello y nos alegramos de que se haya tomado la decisión”, dijo David Lappartient, presidente de la UCI, durante la celebración del Mundial en Wollongong (Australia), donde también estuvo participando el boyacense.

“Esta sustancia es peligrosa y comporta riesgo de somnolencia, de pérdida de reflejos, especialmente en el descenso de puertos. Pero también sabemos que es un analgésico importante y, en bicicleta, uno de los factores que limitan el rendimiento es el dolor. Con lo que estamos contentos de que se haya hecho esto”, añadió sin mencionar a Nairo, pero con referencia directa a la apelación que actualmente se encuentra en manos del TAS.

Al estar proscrito solamente por el reglamento médico del órgano ciclista, el uso del tramadol comportaba sanciones relativamente suaves que consistían esencialmente en la descalificación en la carrera en la que el corredor dio positivo. A partir de 2024, “entramos en el campo del antidopaje, es decir, hay un riesgo de suspensión de dos a cuatro años. Y no es lo mismo”, celebró el presidente de la UCI.

David Lappartient, presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI) - Foto: AFP

Lappartient admitió que Nairo “tiene derecho a apelar la decisión, así que no tengo ningún comentario al respecto; sin embargo, hemos podido encontrar tramadol en dos etapas diferentes. Eso no es solo uno, son dos. Cuando sabes que el tramadol desaparece muy rápidamente, entonces no puede ser que solo se haya tomado una vez”, lanzó al respecto.

“El ciclista afirma que nunca tomó tramadol, pero el tramadol no es algo que tú mismo produzcas y, si tienes tramadol, no proviene directamente de tu cuerpo”, continuó. “Hemos podido encontrar tramadol dos veces, por lo que estamos bastante seguros y nuestros argumentos cuando tomamos la decisión de prohibir el tramadol también explicarán la razón por la que tomamos la decisión”, completó.