Verstappen saca la calculadora: esto necesita para ser campeón de la Fórmula 1 en Japón

Líder destacado del Campeonato el Mundo de Fórmula 1, el holandés Max Verstappen (Red Bull) puede revalidar su título en el Gran Premio de Japón, 18ª prueba de 22, debido a los errores cometidos por sus rivales a lo largo de la temporada.

Ganador de once carreras de 17 disputadas, Verstappen llega a Japón con 104 puntos de ventaja sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y 106 sobre su compañero de equipo mexicano Sergio Pérez. Para conquistar su segundo título en la categoría reina del automovilismo, Verstappen debería acabar en Suzuka con 112 puntos de ventaja sobre su primer perseguidor, es decir, el máximo de puntos a ganar en las últimas cuatro carreras tras Japón.

Para ello, Verstappen debe sacar en Japón ocho puntos más que Leclerc y seis más que Pérez. En cada Gran Premio los puntos se reparten de la siguiente manera entre los diez primeros clasificados: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. El piloto que realiza la vuelta rápida en carrera suma un punto adicional, para un participante que termine entre los diez primeros.

Si Verstappen gana y logra además la vuelta rápida (25 puntos + 1), le será suficiente, aunque Leclerc termine segundo (18 puntos). Ya que incluso en el caso extremadamente improbable de un empate al final del año, el holandés se llevaría el título gracias a su número victorias (once contra tres por Leclerc actualmente).

Si gana sin obtener el punto de mejor vuelta (25 puntos), Verstappen ganará el título incluso si Leclerc es tercero. Si termina segundo con la mejor vuelta (19 puntos), se llevará el título si Leclerc se clasifica quinto o más bajo y Pérez cuarto. Si termina segundo sin la mejor vuelta (18 puntos), será coronado si Leclerc termina al menos quinto sin la mejor vuelta y si Pérez es cuarto.

Pero si termina tercero con el punto de bonificación (16 puntos), hará falta que Leclerc termina al menos sexto y Pérez quinto. Si es tercero sin la mejor vuelta (15 puntos), hará falta que Leclerc termina al menos séptimo y Pérez sexto.

Verstappen puede incluso ganar el título quedando fuera del podio, terminando cuarto, quinto o incluso sexto sin la mejor vuelta, a condición de sacar en la carrera al menos ocho puntos a Leclerc y seis a Pérez.

De no lograrlo en Japón, Verstappen tendrá una tercera oportunidad de ganar el Mundial dos semanas después en Estados Unidos. En los constructores, en cambio, el título no se jugará en Suzuka: Red Bull (576 puntos) no tiene asegurado que Ferrari (439) se lo pueda arrebatar matemáticamente.

“Quieres tener un buen fin de semana e intentar maximizar todo lo que puedas y, por supuesto, necesito un fin de semana perfecto para poder alzarme con el título aquí, pero, para ser honesto, realmente no estoy pensando demasiado en eso”, dijo Verstappen en la rueda de prensa previa desde el circuito de Suzuka.

Dada la relación de Red Bull con Honda, sería especial lograr el título en suelo japonés, uno de los países que más disfrutan los pilotos durante la temporada. “Llegué a Tokio, encendí la televisión y lo primero que apareció fue carreras. Gran cultura, y creo que es por eso que a todos nos encanta venir aquí”, sentenció el actual campeón del mundo.

Verstappen viene de hacer un séptimo lugar en el Gran Premio de Singapur - Foto: AP

Clasificación de pilotos - Fórmula 1

1. Max Verstappen (NED) 341 puntos

2. Charles Leclerc (MON) 237

3. Sergio Pérez (MEX) 235

4. George Russell (GBR) 203

5. Carlos Sainz Jr. (ESP) 202

6. Lewis Hamilton (GBR) 170

7. Lando Norris (GBR) 100

8. Esteban Ocon (FRA) 66

9. Fernando Alonso (ESP) 59

10. Valtteri Bottas (FIN) 46

11. Daniel Ricciardo (AUS) 29

12. Sebastian Vettel (GER) 24

13. Pierre Gasly (FRA) 23

14. Kevin Magnussen (DEN) 22

15. Lance Stroll (CAN) 13

16. Mick Schumacher (GER) 12

17. Yuki Tsunoda (JPN) 11

18. Zhou Guanyu (CHN) 6

19. Alexander Albon (THA) 4

20. Nyck de Vries (NED) 2

21. Nicholas Latifi (CAN) 0

22. Nico Hülkenberg (GER) 0.

*Con información de la AFP.