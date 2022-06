Supermán López enciende las alarmas de cara al Tour de Francia por fuerte lesión

La temporada para el ciclista colombiano, Miguel Ángel ‘Superman’ López no ha sido la mejor, dado que las lesiones lo han dejado marginado de las carreras más importantes. En la primera grande del año, el Giro de Italia, el boyacense tuvo que despedirse de manera temprana tras sufrir una dura lesión en su cadera, misma que ha puesto en duda su presencia en el próximo Tour de Francia.

“Desafortunadamente, @SupermanlopezN tuvo que abandonar poco después de que comenzara la Etapa 4. Durante los últimos días padecía una lesión en la cadera izquierda. Comunicaremos más información sobre la declaración del ciclista tan pronto como obtengamos más del médico del equipo”, explicaron desde su equipo en redes sociales en aquella competencia.

Miguel Ángel López durante la etapa 4 del Giro de Italia hablando con los miembros del equipo Astana - Foto: AFP

Justo después de la ‘Corsa Rosa’, el colombiano tomó días de descanso y después de tratamientos regresó a las carreteras para ponerse en forma, pensando en lo que era la ‘Grande Bouclé'.

En los primeros días de junio, las molestias que lo complicaron durante la primera gran vuelta del año era cosa del pasado, según lo reveló su equipo Aztana Pro Team, desde sus propias redes sociales el pasado 2 de junio: “@SupermanlopezN está retomando los entrenamientos en carretera de manera progresiva ya que el último examen médico mostró que se recuperó bien después de su lesión en el cuádriceps izquierdo”.

Incluso, el medio italiano, Ciro Scognamiglio, se ha pronunciado diciendo: “Fuentes del Astana nos dijeron que la posibilidad de participación en el Tour de Francia ahora es menor del 50 %. Pero la situación se evaluará semana a semana”.

Sin embargo, las malas noticias llegaron en las últimas horas de este lunes, a pocos días de empezar el Tour de Francia. Según el portal de ciclismo ‘Ciclo21′, su lesión en la cadera se complicó en los últimos días, algo que le impediría estar en la carrera que se desarrollará entre Dinamarca y Francia.

“Miguel Ángel López no estará presente el próximo 1 de julio en la salida del Tour de Francia que tendrá lugar en Copenhague, según han confirmado fuentes cercanas a Ciclo21. El corredor colombiano esperaba llegar a la cita francesa para luchar por la clasificación general, pero finalmente no será así. Superman continúa arrastrando molestias en la cadera -las mismas que le obligaron a abandonar el Giro de Italia- y el equipo Astana ha preferido que no acuda para seguir con su proceso de recuperación”, aseguró este lunes el portal.

“Su ausencia es un duro varapalo para un corredor que este invierno decidió cambiar de aires regresando a Astana. Debido a estas dolencias no ha podido mostrar todo su potencial en la ronda italiana y tampoco lo hará en el Tour. Esta temporada sus resultados más relevantes han sido una victoria de etapa en el Tour de los Alpes y un 3º puesto en la general de la Vuelta Andalucía”, agregaron.

#TDF2022



Miguel Ángel López no participará en el Tour de Francia



Fuentes cercanas a @ciclo21 confirman la noticiahttps://t.co/cruiWuTJQn pic.twitter.com/dNVXhKqilK — Ciclo 21 (@ciclo21) June 20, 2022

La esperanza para Supermán ahora recae en recuperarse y ponerse a punto de cara a lo que será la Vuelta a España, carrera en la cual buscará revancha teniendo en cuenta lo sufrido en los últimos meses.