🔴 Tour de Francia 2022 | La etapa 15 inicia con tres corredores a la fuga

*7:22 a. m. La fuga se separa a 2 minutos del pelot贸n

*7:15 a. m. Wout van Aert se adelanta en los primeros puestos de la fuga

*7:00 a. m. 隆Alexis Gougeard persigue al grupo de los l铆deres con 1鈥20鈥 de retraso!

*6:55 a. m. Tres corredores se hacen a la fuga.

*6:35 a. m. Inicia el primer movimiento en el pelot贸n.

*6:15 a. m. Taco Van der Hoorn est谩 en el ataque. Est谩 entre los primeros en intentarlo hoy.

*6:08 a. m. Inicia la etapa.

Previa

La decimoquinta etapa del Tour, este domingo 17 de julio, espera a los corredores con un recorrido de 202,5 kil贸metros entre Rodez y Carcasona. Este tramo parece indicar que el ganador puede ser un velocista, siempre que el calor no cause estragos y, como se ha visto estos d铆as, los ataques y la gran velocidad no muevan mucho la carrera.

Esta etapa puede ser tomada como transici贸n o descanso, a ra铆z de la fuerte semana transcurrida, un d铆a antes de la jornada de reposo. No obstante, puede ser un recorrido en el que los ciclistas ataquen y aceleren a fondo, dependiendo de sus objetivos; adem谩s, hay que ver c贸mo se comporta el viento en el desarrollo de la carrera.

Pedalada tras pedalada rumbo a los Pirineos, el pelot贸n pasar谩 por cuatro departamentos de la regi贸n de Occitania en la jornada dominical (Aveyron, Tarn, Alto Garona y Aude).

鈥淗emos procurado que esta jornada les sonr铆a a los espr铆nteres鈥, reconoce el director de carrera Thierry Gouvenou. 鈥淪e rodea la monta帽a Negra para evitar los puertos. El final, m谩s bien en falso llano descendente, fue trazado para contar con viento de costado en los diez 煤ltimos kil贸metros鈥, coment贸.

La jornada contar谩 con dos premios de monta帽a de tercera categor铆a (kil贸metro 68,9 y 154,6) y tendr谩 un final en terreno llano, ideal para la aparici贸n de los espr铆nteres.

Los candidatos a suceder a Mark Cavendish, ganador el a帽o pasado de su 34.陋 etapa en el Tour, dispondr谩n de una recta final de 200 metros para mostrar su potencial, entre el Canal du Midi y la c茅lebre ciudad medieval.

Carcasona (48.000 habitantes) recibe al Tour por decimosegunda ocasi贸n, la v铆spera del 煤ltimo d铆a de descanso.

En desarrollo.