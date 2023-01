Universidad Sergio Arboleda ‘saca pecho’ y presume que Nairo Quintana estudiará con ellos

Nairo Quintana, quien es uno de los deportistas más importantes en la historia de Colombia, se convirtió en tendencia hace unos días en las distintas redes sociales debido a que se empezó a rumorar que se iba a retirar del ciclismo profesional.

Ante estas especulaciones, el pedalista realizó este miércoles una rueda de prensa en un exclusivo restaurante del centro de Bogotá y aclaró que seguirá corriendo. Sin embargo, puntualizó que todavía no tiene equipo.

Nairo Quintana aclaró los rumores en medio de una rueda de prensa en Bogotá - Foto: Juan Carlos Sierra

“Hoy quiero decirles que estoy en buena forma para seguir, que debido a los acontecimientos de los últimos meses, en los que es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante”, precisó.

Luego, añadió: “Si bien es cierto que aún no tengo equipo, soy un ciclista que sigue disponible para vestir un jersey y dar lo mejor en la carretera. Quiero volver a competir, ponerme un dorsal, sentir la exigencia de responder a un equipo y el dolor en las piernas por el esfuerzo. Lo necesito porque la competencia está en mí”.

El boyacense, de igual manera, aprovechó el momento para contarles a todos sus fanáticos que actualmente se encuentra estudiando en la universidad, por lo cual recibió una ovación por parte de los asistentes al evento, ya que esto demuestra que es todo un ejemplo a seguir.

“Los que me conocen y con los que he tenido el privilegio de compartir, me han brindado sus mensajes de apoyo, así como la afición colombiana, que es la que me invita a seguir, porque saben cómo soy, quién soy y, sobre todo, todas mis fortalezas físicas y mentales”, añadió Quintana.

El boyacense quiere demostrar que todavía puede competir al máximo nivel - Foto: nicolás linares-semana

Nairo Quintana entró a segundo semestre de Administración de Empresas - Foto: Juan Carlos Sierra

Además, el pedalista cafetero señaló que se está “preparando en todos los ámbitos de la vida” y por eso tomó la decisión de entrar a la universidad. “Quiero contarles que estoy estudiando, que inicio un semestre más de contabilidad en la Universidad Sergio Arboleda. Entro a segundo semestre, soy primíparo”, sentenció con algo de humor.

Mediante un comunicado de prensa, el centro educativo no dejó pasar por alto este anuncio de Nairo y le dio la bienvenida. Asimismo, reafirmó su compromiso de apoyar a los deportistas colombianos para que continúen con sus estudios.

La universidad recordó que actualmente el ciclista boyacense no es el único atleta nacional que forma parte de su grupo de alumnos, puesto que Carlos Ramírez Yepes, doble medallista olímpico, y Ricardo el ‘Gato’ Pérez, exfutbolista profesional de Millonarios, también se encuentran realizando sus respectivos estudios en este claustro.

“La Sergio reafirma su férreo compromiso de apoyar a los deportistas colombianos de alto rendimiento, brindándoles la oportunidad de estudiar. Nairo no solo es un estudiante Sergista, sino que abrirá espacios para enseñar desde la perspectiva deportiva sobre liderazgo y emprendimiento, campos en los que también es un referente”, explicó la institución.

El colombiano entró a estudiar a la Sergio Arboleda - Foto: Twitter: Sergio Arboleda

Nairo Quintana quiere seguir preparándose para salir adelante en diferentes ámbitos de la vida - Foto: Getty Images

Las ofertas que tiene Nairo

SEMANA pudo conocer que el ciclista boyacense tiene ofertas de dos equipos, razón por la que viajará a Europa en febrero para encargarse personalmente de las negociaciones. También hará una visita a México para atender asuntos personales.

Igualmente, les agradeció a las escuadras colombianas que quieren contar con sus servicios esta temporada. Sin embargo, recalcó que todavía tiene madera para la máxima categoría mundial.

El último equipo en el que corrió Nairo Quintana fue el Arkéa Samsic - Foto: Getty Images

“Sigo hablando, haciendo puentes y tengo que viajar para sentarme con algunos de ellos y hablar para el futuro. Tuve la oportunidad de hablar con algunos equipos junto con mi manager y no se llegó a la negociación y por eso haré un viaje en febrero para ver lo que se puede concretar”, aclaró.