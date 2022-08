Video | “Mi novia está embarazada”: la confesión de Primoz Roglic a Rigoberto Urán en la Vuelta a España 2022

Foto: Captura de pantalla Instagram Go Rigo Go.

Foto: Captura de pantalla Instagram Go Rigo Go.

Rigoberto Urán es uno de los siete colombianos que actualmente se encuentran en la Vuelta a España 2022, siendo también ese referente dentro del equipo EF Education-EasyPost. Con la presencia del ciclista antioqueño en la ronda española, está asegurado el show dentro y fuera de las carreteras.

Sin Nairo Quintana, baja a última hora porque se encuentra resolviendo su situación con la Unión Ciclista Internacional (UCI) y la sanción en el Tour de Francia, en total son siete los cafeteros que iniciaron actividad el pasado viernes en Utrecht, Países Bajos.

Bajo la bandera de Colombia están Rigoberto Urán y Esteban Chaves en el EF Education-EasyPost, Juan Sebastián Molano con UAE Team Emirates, Miguel Ángel López y Harold Tejada con Astana Qazaqstan Team, Santiago Buitrago entró en la lista del Bahrain Victorious y Sergio Higuita aparece en el Bora-Hansgrohe.

De momento, tras la etapa 6 del jueves, el mejor cafetero en clasificación general es Miguel Ángel López en el puesto 16, seguido en la casilla 17 por Sergio Higuita. Para volver a ver a otro cafetero hay que ir al puesto 24, que es ocupado por Rigoberto Urán.

Más allá de estar centrado en los objetivos del equipo estadounidense, Rigo siempre tiene tiempo para mostrar cómo se viven las carreras desde otro punto de vista. Por eso es normal que aparezca siendo protagonista en varios videos en las redes sociales, como el que fue subido a la cuenta de Go Rigo Go, en el que Primoz Roglic le hace una confesión bastante importante.

“Mi novia está embarazada”, le dijo el ciclista esloveno al Toro de Urrao el pasado miércoles 24 de agosto al término de la etapa 5.

Época de cambiar pañales para los pros.

👶🏻 Landa

👶🏻 Marc Soler

El próximo le toca a Primoz 🤰🏼 pic.twitter.com/iz1wBJRpnn — La Espada de Indurain 🚴🏼‍♂️ (@DeIndurain) August 26, 2022

Al decirle que tenían que hablar, el pedalista colombiano se volteó y dijo que si “han visto que clase tiene Rigoberto Urán”. Además, dejó entrever que Primoz Roglic será el invitado especial a una de las carreras que él organiza, como el Giro de Rigo que se correrá este año en los llanos orientales y contará con la participación de Tadej Pogacar.

“Se me están descubriendo los invitados”, alcanza a decir Rigo.

La música de Rigo

Ese mismo día, antes de tomar la partida, Rigo tuvo una interesante conversación en sus redes sociales y reveló qué música le gusta poner en el bus antes de salir a carrera. “Aquí todos ponen un poquito, porque hay malparidos que no les gusta la música de uno”, expresó en la cuenta oficial de Go Rigo Go, junto al medio Just Cycling Channel.

Como solución, en el equipo estadounidense se turnan para ponerlas canciones: “Entonces nos alternamos, cada uno pone 10 canciones y de a poquito cada uno va poniendo ahí”.

Al ser cercano a la capital de Antioquia, que también es considerada como la capital del reguetón, el pedalista de 35 años expresó que pone “puro perreo activo” y destacó que Medellín tiene “una calidad muy grande” en ese género musical.

“Yo los pongo a tirar desde el Ferxxo (Feid), le pones ahí la vuelta con el Ferxxo, Karol G, Blessed, Ryan Castro... Ya otros niveles como Balvin, Maluma”, agregó.