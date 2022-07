Video | “No, malpa… vuélvase serio”: Rigo a periodista por comentario en plena entrevista

El pasado 24 de julio, el Tour de Francia 2022 llegó a su final y el danés Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) se convirtió en el nuevo campeón de la mítica carrera luego de vencer en una épica batalla a Tadej Pogacar (UAE Emirates), quien había ganado las dos últimas ediciones.

Tras el paseo de los triunfadores en los Campos Elíseos de París, el colombiano Rigoberto Urán (EF Education First) entregó sus impresiones sobre su participación en la ronda gala. Asimismo, aceptó que no tuvo su mejor actuación.

“Uno tiene que ser el jefe de uno mismo, y la valoración de este Tour es un cero, muy mala. No se lograron los objetivos, no se ganó una etapa, ni se estuvo entre los diez primeros”, precisó.

El antioqueño, de igual manera, vivió un divertido momento con Ricardo Orrego, periodista de Noticias Caracol, quien lo abordó con un sorpresivo comentario una vez se terminó la última etapa de la carrera y lo llamó “don Rigoberto”.

Frente a estas palabras, el líder del EF Education First le respondió al comunicador con su característico sentido del humor y se despachó en groserías, ya que aseguró que se sintió viejo.

“Antes me decía Rigo, ahora usted me está diciendo don Rigoberto. Vean a este hijueputa, me está haciendo sentir viejo. No, malparido. Vuélvase serio, güevón. ¿Cuál don Rigoberto? Don Rigoberto era mi papá”, señaló Urán.

Orrego, por su parte, no pudo aguantar la risa y terminó burlándose de él mismo durante la charla con el ciclista colombiano, quien le ratificó que todavía le quedan muchos años en el pelotón principal del ciclismo mundial.

🤣🤣 "Este h*# me está haciendo sentir viejo" Rigo reaccionó cuando periodista le dice 'Don Rigo'. pic.twitter.com/ZtxEFsDPwM — Ana (@PuraCensura) July 25, 2022

El pedalista hizo finalmente otro pequeño balance de su actuación en el Tour de Francia 2022 y reiteró que no se consiguieron los objetivos trazados. Sin embargo, enfatizó que llegar a París sigue siendo un logro importante.

“Estoy feliz por mis nueve Toures. Hago un balance y debo ser sincero, porque cuando no se logran los resultados, no se logran”, manifestó inicialmente el corredor del EF Education First.

Por último, concluyó en Noticias Caracol: “Pero se disfrutó y se sufrió. Llegar a París es muy lindo. Yo quisiera que cada año estuvieran más colombianos corriendo esta chimbada. Uno lo que hace acá es tratar de inspirar a los jóvenes”.

Rigoberto Urán terminó en la casilla número 26 de la Grande Boucle, cediendo más de una hora con respecto al líder, en lo que fue su novena participación en la segunda grande del ciclismo.

Cabe recordar que el antioqueño confirmó en medio del Tour de Francia que estará en la clásica de San Sebastián, que se correrá el próximo 30 de julio, como preparación para la Vuelta España, competencia a la que fue inscritó por su equipo.

“Tengo que seguir corriendo. Voy a correr la Vuelta a España. ¿Permiso? Acá no dan permiso de nada. Como no se hizo bien acá, tenga. Camellando parejo. Me veía en Barú la otra semana y me dicen que voy a San Sebastián y a la Vuelta a España”, puntualizó.