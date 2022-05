Video | Santiago Buitrago reveló a SEMANA el secreto para su gran nivel en el Giro de Italia 2022

La figura colombiana que ha representado al país de la mejor forma en el actual Giro de Italia es el joven bogotano, Santiago Buitrago. El pedalista hizo vibrar en la etapa 18 al país con un nuevo triunfo en una Gran Vuelta para Colombia y en la recta final de la competencia, busca alcanzar otro importante objetivo.

Durante este viernes -27 de mayo-, Buitrago se vistió de gregario para su líder de filas, el español Mikel Landa, aunque la carrera permitía pensar que la alta montaña podría haber sido una oportunidad para marcar diferencias entre los escaladores, todo parece indicar que estos llevarán la definición por el título solo hasta el final y será en la etapa del fin de semana donde intentarán lograr las diferencias necesarias.

El arribo a la meta que se dio en Santuario di Castelmonte, ‘SEMANA en la ruta’ hizo presencia con su micrófono para recuperar las impresiones del pedalista bogotano que terminó exhausto luego de una extensa jornada.

“Etapa complicada con mucho calor, el Bora desde el inicio puso un ritmo fuerte. Intenté ayudar lo máximo que pude hoy”, declaró Buitrago en el punto de meta.

Tras haber alcanzado la victoria de etapa que le fue esquiva durante los primeros días de competencia, Buitrago pudo acercarse también a la disputa por el título del mejor joven. Restando una única etapa de montaña, el colombiano tiene una diferencia de más de cinco minutos respecto del español Juan Pedro López que la lidera actualmente.

Sincero y muy centrado, el pedalista nacional dio a conocer sus intenciones por este reconocimiento y si tenía o no las fuerzas para pelear por el mismo: “La camiseta blanca pasa a un segundo plano, quiero ayudar al equipo, si llega bien y si no, también”.

De manera complementaria, no quiso meterse presión con la posibilidad de sumar esa camiseta a su palmarés, sabiendo que lo realizado hasta el momento en su primera participación de un Giro de Italia ha sido con un balance más que positivo: “Yo estoy contento con lo que he hecho. Si llega, super, si no también, el objetivo del equipo es uno y hay que cumplirlo”.

A su vez, hizo un balance desde su rol de gregario y cómo ve la carrera en el remate donde intentará ayudar a su líder, Mikel Landa, para que pueda arrebatarle el triunfo final a Richard Carapaz: “Mañana sin duda va a ser fundamental, habrá que quemar hasta el último cartucho.

Finalmente, ante la pregunta de SEMANA sobre cuál es su secreto para lo que ha venido desarrollando en la competencia y el gran nivel mostrado, el pedalista nacional expresó: “El trabajo, esto no tiene ningún secreto”.

Clasificación etapa 19

1. Koen Bouwman (Jumbo-Visma) - 4:32:552

2. Mauro Schmid (Quick-Step) - “”

3. Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF) - + 0′03″

4. Attila Valter (Groupama - FD - +0′06″

5. Andrea Vendrame (AG2R Citroën Team) - +0′10″

Clasificación general del Giro de Italia 2022 tras etapa 19

1. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) - 81:18:12

2. Jai Hindley (Bora–Hansgrohe) - +03′'

3. Mikel Landa (Bahrain Victorious)- +1′05′'

4. Vincenzo Nibali (Astana) - +5′53′'

5. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) - +6′22′'

6. Jan Hirt (Intermarché) - +7′15′'

7. Emmanuel Buchmann (Bora–Hansgrohe) - +8′21′'

8. Domenico Pozzovivo (Intermarché) - +12′55′'

9. Juan Pedro López (Trek) - +15′29′

10. Hugh Carthy (EF Education) - +17′10′'

12. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) +20′40′'

La fracción 20 del Giro de Italia 2022 se podrá observar este sábado 28 de mayo en directo a partir de las 5:40 a. m. por DIRECTV Sports. Igualmente, SEMANA traerá toda la información de lo que pase durante y después de la jornada.