Video | Se impuso a todos: así llegó a meta Biniam Girmay en la etapa 10 del Giro de Italia 2022

🎥 HIGHLIGHTS - Stage 1️⃣0⃣ / Tappa 1️⃣0⃣



🇬🇧 In memory of Michele, a historic first time



🇮🇹 Nel ricordo di Michele, una storica prima volta



🇪🇸 En memoria de Michele, ¡una primera histórica



🇫🇷 En souvenir de Michele, une première historique



Powered by Intimissimi Uomo #Giro pic.twitter.com/0skK0NyPfg