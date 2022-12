El increíble cambio de la actriz que interpretó a Amanda Thripp, la niña de las trenzas de ‘Matilda’

Matilda es una de las películas que marcó un antes y un después del cine por la ternura, diversión e ingenio de los protagonistas en medio de un relato inusual y nostálgico. El proyecto presentado en 1996 cautivó a millones de personas, quienes crecieron junto a los personajes y sus icónicas escenas.

El elenco que conformó esta producción cinematográfica llegó a construir otro escalón en la fama, ya que sus actuaciones quedaron en la memoria de su público. Pam Ferris (Agatha Tronchatoro), Embeth Davidtz (Jennifer Miel), Danny DeVito (Sr. Wormwood) y Rhea Perlman (Sra. Wormwood), se diferenciaron por su talento y el toque especial que les dieron a sus personajes.

Otro personaje que causó ternura entre el público y del cual muchos se han preguntado qué pasó con ella fue el de Amanda Thripp, una pequeña niña con overol rosado, gafas y dos trenzas, quien en la película fue humillada por ‘Tronchatoro’ delante de sus compañeros por su ‘tierno’ peinado.

Pues bien, se trata de la actriz estadounidense Jacqueline Steiger, quien actualmente tiene 35 años y aunque desde el 2005 no hace parte de las pantallas de la Academia de Hollywood, estudió una carrera universitaria y ahora es una escritora profesional.

Jacqueline desde muy pequeña incursionó en la actuación luego de manifestar estar aburrida en la escuela. Además, el amor por la escritura nació cuando su mamá la colocaba a leer guiones para mantenerla entretenida, según explicó la actriz en entrevista con Wayback Machine.

La estadounidense no solo estuvo en el elenco de Matilda, también, a sus 10 años, hizo parte de Dennis the Menace Strikes Again. Aunque está agradecida por haber trabajado en varias películas de Hollywood, hoy en día se dedica a algo diferente.

Actualmente, trabaja como escritora de historias de ciencia ficción, fantasía y videojuegos para la revista San Diego Comic, además le gusta enseñar sobre literatura y técnicas a la hora de inventar historias, en su propia página web Magic Hour Instructional Design.

El raro síndrome que padece la protagonista de ‘Matilda’, Mara Wilson

La actriz estadounidense Mara Wilson, recordada por protagonizar la película ‘Matilda’ en 1996, confirmó a través de una publicación en su cuenta oficial de la red social Instagram que padece una rara condición, conocida como síndrome de taquicardia postural ortostática (POTS). Además, relató detalles sobre su estado de salud.

Mara Wilson narró que tanto ella como sus médicos sospechaban “durante años” lo que una prueba confirmó el pasado viernes: “¡Tengo POTS!”. Luego explicó que “significa síndrome de taquicardia postural ortostática” y preguntó: “¿conoces esa sensación que tienes a veces cuando te mareas por levantarte demasiado rápido? Imagínese tener eso todo el tiempo y, de hecho, desmayarse debido a ello”.

“Es una condición del sistema nervioso autónomo, que controla muchas de las funciones corporales en las que realmente no piensas mucho, como la presión arterial, frecuencia cardíaca y temperatura corporal”, explicó la también escritora de 34 años.

“Me tomó cuatro años recibir el diagnóstico y lo comparto porque en realidad fue alguien que compartió su historia en las redes sociales, Stevie Boebi, quien me hizo pensar que esto era lo que tenía y por lo que me desmayaba todo el tiempo. A veces se asocia con migrañas, pero a menudo se desencadena o empeora por una condición post viral, como lo estamos viendo con el covid prolongado”, contó Mara Wilson.

“He tenido varios amigos diagnosticados con él después de batallas difíciles con covid”, continuó. Pero no todo es malo, pues Mara Wilson comentó que “la buena noticia es que hay tratamiento y, de hecho, es un caso bastante leve”.

“Mi primer cardiólogo me dijo que probablemente lo tenía, pero que él simplemente no podía ayudarme. Tuve que hacer muchos cambios en mi estilo de vida, como no consumir cafeína ni alcohol y usar medias de compresión todos los días, pero estoy muy feliz de tener finalmente mi diagnóstico”, contó la actriz.