Actriz de ‘Matilda’ causó revuelo con su visita a Santa Marta en el marco de sus 500 años: así celebró su cumpleaños

View this post on Instagram

Además de compartir este momento en el restaurante, también han circulado algunas imágenes de Mara Wilson en un hotel de la región junto a un grupo de huéspedes y empleados que, honrados con su visita, no dudaron en recordar su papel como Matilda con un divertido clip en el que ella bailó y no paró de reír al ritmo de Little Bitty Pretty One, la canción asociada a una de las escenas más icónicas de la película.