Participante del ‘Desafío XXI’ sufrió fuerte accidente; su herida generó pánico

Pese a que estaba avanzando en el juego y a lo largo de la competencia ha mostrado ser uno de los participantes con mayor destreza, Alan Baleta, conocido como Potro sufrió una caída que, aunque en un primer momento no pareció grave, causó la preocupación de sus compañeros y de los televidentes que tuvieron la oportunidad de ver las imágenes.

Luego de haber perdido la prueba, estuvo hablando con algunos de sus compañeros, pues llegó a sentirse culpable de que su equipo no tuviera un buen resultado.

“¿Alguien te ha atosigado? Yo sé cómo te sientes, pero todo el mundo… Yo mismo te dije allá: ‘relájate que eso no te va a definir en nada’. Ya pasó. Dices que fue tu culpa, pero hermano, si no hubiese pasado así, me iba a pasar a mí, le iba a pasar al capi, ¿vas a dejar caerte por eso?”.